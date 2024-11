Ilary denuncia Totti: una storia miserabile da "vite nella Disneyland"

Ascolta ora 00:00 00:00

Totti accusato di avere abbandonato, sola, in casa, la figlia. Così sostiene nella denuncia l’ex consorte Blasi. La storia già mediocre diventa miserabile, epilogo tipico di vite vissute nella Disneyland di quel mondo lì, tutto sorrisi fasulli e privilegi sguaiati e lusso volgare, lo spettacolo delle coppie e le coppie dello spettacolo, famiglie esibite a favore di fotografi, esclusive ben remunerate su rotocalchi e televisioni, infine presepi di plastica che non provocano emozioni e nemmeno compassione. Che roba è quest’ultima di una piccola creatura lasciata da sola in casa? Che roba è l’accusa di una madre e la difesa di un padre che ribatte, c’era la babysitter? Servirebbe il Var della loro esistenza di margine, simile a quella di altre finte famiglie, meglio dire gruppi, che occupano i pettegolezzi di chi sbircia nelle dimore altrui e opina per esperienza personale.

Totti-Blasi è una fotografia che troppe didascalie e soprattutto una immagine sfocata, da buttare via come si fa quando si ritrovano vecchie istantanee sbagliate, ingiallite. Il tribunale emetterà il verdetto, in fondo quella bambina non era sola soltanto allora ma soprattutto oggi.