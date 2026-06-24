Miliardario e politico di alto rango del Qatar: chi è Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, lo sceicco che ha acquistato Villa Certosa

La storica Villa Certosa che è appartenuta alla famiglia Berlusconi e che è stata messa in vendita dopo la morte del premier, è stata ufficialmente acquistata dalla ricchissima famiglia del Qatar, Al Thani, per 350 milioni di euro. Adesso la villa appartiene soprattutto allo sceicco Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, (spesso indicato come HBJ), importante miliardario, uomo d'affari e politico di alto rango del Qatar.

Qual è la sua storia

Nato a Doha il 30 agosto 1959, per sei anni Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani ha ricoperto tre posizioni di alto profilo: primo ministro del Qatar, ministro degli esteri e capo della Qatar Investment Authority, uno dei fondi sovrani più ricchi al mondo. La sua nomina a primo ministro nel 2007 ha consolidato la sua posizione di figura di riferimento per questioni che spaziavano dalle guerre in Siria e Afghanistan alle fusioni aziendali e ad altri accordi commerciali.

Il miliardario sceicco che la rivista Time ha inserito tra le 100 persone più influenti al mondo nel 2012, si è dimesso dai suoi incarichi dopo l'insediamento di un nuovo emiro nel 2013, ma non ha mai abbandonato il suo stile sfrontato e la sua reputazione di abile negoziatore.

Tra le sue operazioni finanziarie si ricorda l’acquisizione di una società nelle Isole Vergini Britanniche nel 2002 oltre ad altre società alle Bahamas. Tramite queste società, Al Thani deteneva quote e posti barca nel porto spagnolo di Palma di Maiorca oltre a gestire il suo superyacht, l'Al Mirqab, del valore di 300 milioni di dollari. Al Thani assunse la gestione di queste società nel 2004, sciogliendole pochi anni dopo.

Che sia una figura politica di spicco non c’è dubbio visto che durante il suo mandato, ha diretto la Qatar Investment Authority (QIA), uno dei più grandi fondi sovrani al mondo, ed è stato determinante nella conclusione di accordi internazionali in tutto il Medio Oriente.

Come scrive Forbes, il prozio ha fondato il Qatar moderno nel 1971, ed è cugino dell'attuale emiro. Tramite una società denominata Paramount Services Holdings, Al Thani possiede il 4,5% di Deutsche Bank, la sua maggiore partecipazione in società quotate in borsa.

Nel 2016, il suo nome è stato menzionato nei "Panama Papers", documenti trapelati dallo studio legale panamense Mossack Fonseca, che creava società offshore per i propri clienti. Il suo patrimonio netto è di 5,1 miliardi di dollari, 830esimo uomo più ricco del mondo.