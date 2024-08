Nuova ondata di scioperi a settembre: ecco le date da tenere a mente

Ascolta ora 00:00 00:00

Settembre non sarà solo il mese del ritorno dalle vacanze, ma anche quello degli scioperi. A quanto pare, infatti, si peparano diverse manifestazioni, in particolare nell'ambito dei trasporti. In concomitanza con il rientro a scuola è già pronto uno sciopero dei mezzi pubblici, e non mancheranno sollevazioni anche per quanto riguarda compagnie aeree e treni. In sostanza, si preannuncia un mese alquanto difficile dal punto di vista degli spostamenti.

7 settembre

Si parte dunque da sabato 7 settembre, proprio quando il flusso di rientro dalle località vacanziere non si è ancora del tutto concluso. Lo sciopero del trasporto aereo comincerà alle ore 13.00 e si concluderà alle 17.00, per un totale di 4 ore di stop. La mobilitazione è stata annunciata lo scorso luglio dai sindacati Fit-Cisl e Ugl Trasporto Aereo.

La protesta, è stato spiegato da Askanews, sarà portata avanti per portare l'attenzione su "criteri di reclutamento e assunzione e mancata concessione part-time; poi vi sono tematiche specifiche che riguardano il personale navigante, tecnico e di cabina, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: criteri per la stesura di una lista di supporto e informativa sugli avanzamenti di carriera; implementazione misure per mitigare la fatica operazionale per le attività sul medio raggio; adeguamento organico; adeguamento importi diaria estera; composizione equipaggi" .

Molti aeroporti italiani saranno coinvolti nella mobilitazione, a cui dovrebbero aderire anche il personale di Enav di Roma Fiumicino, i dipendenti di Ita Airways e di Wizz Air Malta Limited, oltre che i membri del personale di molte società di servizi aeroportuali.

8 e 9 settembre

A pochi giorni di distanza ci sarà poi uno sciopero del trasporto ferroviario. Si prevede infatti uno stop di 24 ore dei treni, in particolare quelli dedicati al trasporto merci e passeggeri. A incrociare le braccia saranno i dipendenti di Trenitalia, Trenitalia Tper e Mercitalia Rail. La mobilitazione comincerà alle ore 3.00 del giorno 8 settembre e proseguirà fino alle ore 2.00 del 9 settembre, per un totale di 23 ore.

9 settembre

Il giorno 9 settembre si fermeranno anche i trasporti pubblici locali. Sarà una mobilitazione di 8 ore, come spiegato dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Ugl-Fna, e riguarderà sia le metropolitane che gli autobus e i tram. Lo sciopero sarà nazionale, e verrà attuato con i tempi e le modalità previste a seconda del territorio interessato.

C'è preoccupazione per Milano, dove si teme il blocco totale, così come a Roma. Lo stesso Firenze, dove lo stato di agitazione durerà per l'intera giornata. Soltanto quattro ore di fermo, invece, per Napoli e Bari. La situazione, in ogni caso, è tutta in divenire e serviranno altri giorni per avere più chiaro cosa accadrà e conoscere le fasce orarie in cui i trasporti saranno garantiti.

16 e 17 settembre

Una nuova protesta è poi prevista per le giornate del 16 e 17 settembre. In questo caso a scioperare saranno gli addetti pronto intervento antincendio e al primo soccorso sull'autostrada A1. La mobilitazione dovrebbe durare 24 ore.

20 settembre

Ancora un possibile sciopero dei trasporti locali per la giornata del 20 settembre. La protesta, di 24 ore, sarà organizzata da Cub trasporti, Sgb e Cobas Lavoro Privato e interesserà numerose città italiane.

24 settembre

Il mese di scioperi si avvierà alla chiusura il 24 settembre, con uno sciopero di 24 ore del

30 settembre

L'ultimo giorno del mese, invece, a scioperare saranno i dipendenti di Trenord. Si parla di uno stop di 23 ore, che metterà in seria difficoltà i pendolari lombardi.