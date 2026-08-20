Emergenza nei cieli di Rimini: avaria al motore costringe il volo per Londra a un rientro lampo

Momenti di paura a bordo di un volo EasyJet in partenza da Rimini e diretto a Londra. Subito dopo la partenza, infatti, uno dei motori del velivolo è andato in avaria, costringendo il pilota a fare richiesta per un atterraggio d’emergenza.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri – mercoledì 19 agosto. Il volo, decollato dall’aeroporto Internazionale Federico Fellini intorno alle 16.30, avrebbe dovuto raggiungere lo scalo di Londra Gatwick, quando invece è stato segnalato un problema tecnico al motore. Il propulsore - secondo alcune fonti, quello di sinistra - è andato in avaria. A quel punto il comandante ha contattato la torre di controllo per segnalare il problema e richiedere un atterraggio d’emergenza. È stato dunque diramato l’allarme.

Al “Fellini” si è messa in moto tutta la macchina dei soccorsi. Sono arrivati i soccorritori del 118 con cinque ambulanze e due automediche, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

L’ Airbus A319-111 di EasyJet ha toccato terra alle 17.00 e non ci sono stati fortunatamente problemi di sorta. L’emergenza è così rientrata.

A bordo del vettore si trovavano 140 passeggeri. Non ci sono stati feriti e tutti sono scesi dall’aeromobile scossi ma illesi.

Resta da capire che cosa abbia provocato il guasto al motore. L’aereo non ha naturalmente lasciato Rimini. Resterà allo scalo, dove sarà sottoposto a rigidi controlli da parte delle autorità e del personale competente. È fondamentale che la causa dell’avaria venga identificata.

Quanto ai 140 passeggeri che non hanno potuto raggiungere Londra, EasyJet si è immediatamente messa al lavoro, riprogrammando il volo con un altro aereo