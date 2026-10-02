“Impatto sociale delle regole”. Presentazione del nuovo Bilancio di Sostenibilità del Comparto

Il nuovo Bilancio di Sostenibilità del comparto del gioco pubblico e l’impatto sociale delle regole saranno al centro del Forum ACADI 2026, in programma mercoledì 7 ottobre a Roma, nella sede di Confcommercio, in Piazza G.G. Belli 2.

L’incontro riunirà rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, delle categorie del sistema Confcommercio e del settore del gioco pubblico per fare il punto sulla riforma e analizzare gli effetti delle regole sul comparto e sul territorio.

I lavori si apriranno alle 10 con i saluti del presidente Vicario di Confcommercio-Imprese per l’Italia Lino Stoppani. Interverranno inoltre il colonnello Adolfo Angelosanto, comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Roma dell’Arma dei Carabinieri; Ludovico Tuoni, commissario capo e funzionario della I Divisione del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato; e il colonnello Giuseppe Nastasia, comandante del Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali della Guardia di Finanza.

Uno spazio sarà dedicato al punto sulla riforma del settore. Un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze è invitato ad intervenire. È previsto inoltre l’intervento del presidente della Commissione Senato Massimo Garavaglia e del direttore Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Mario Lollobrigida.

Il confronto proseguirà con il punto di vista delle categorie del sistema confederale. Interverranno Geronimo Cardia, presidente ACADI-Confcommercio; Lino Stoppani, presidente FIPE-Confcommercio; Emilio Zamparelli, presidente STS - FIT Confcommercio; Sergio D’Angelo, presidente SAPAR-Confcommercio; Emmanuele Cangianelli, presidente EGP-Confcommercio, e Moreno Marasco, presidente LOGICO in procinto di affiliazione in Confcommercio.

Nel corso del Forum sarà presentato il nuovo Bilancio di Sostenibilità di Comparto, con gli interventi di Daniele Raimondi, counsel dello studio Eversheds Sutherland, ed Elisabetta Gregni, Yessica Rada, Sara Nicolini e Imma Romano per ACADI.

Alle 11.30 si terrà la tavola rotonda con rappresentanti parlamentari di diversi schieramenti, dedicata al confronto sul settore e sulle prospettive della regolamentazione. A moderare sarà il direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone. La chiusura dei lavori è prevista alle 13.