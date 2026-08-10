Paura all’aeroporto di Napoli-Capodichino, un aereo Volotea si scontra con un trattorino: ecco cosa è successo

Paura all’aeroporto di Napoli-Capodichino, dove ieri mattina si è verificato un grave incidente tra un aereo della compagnia Volotea a un veicolo aeroportuale appartenente a una società di handling.

Stando a quanto riferito, il velivolo era in partenza da Napoli per raggiungere Palermo, quando è improvvisamente avvenuto l’impatto. L’urto è stato violentissimo ed è stato avvertito dai passeggeri che si trovavano a bordo del vettore di Volotea. Considerata la situazione, il pilota ha sospeso il volo per consentire i necessari controlli di sicurezza. Le persone che si trovavano sull’aereo sono pertanto state invitate a scendere. In un secondo momento è stato assegnato loro un altro velivolo.

Le autorità preposte stanno cercando di ricostruire le dinamiche dello scontro, che avrebbe potuto portare a terribili conseguenze. A quanto pare l’aeromobile di Volotea ha impattato contro un mezzo aeroportuale – un trattorino – che svolge servizi di assistenza da terra proprio per conto della compagnia aerea. Secondo una prima ricostruzione, il trattorino si trovava ancora attaccato alla ruota del vettore quando il pilota ha acceso i motori. A quel punto c’è stato il violento impatto, avvenuto nella zona di rullaggio.

“Ci accingevamo a decollare, a un certo punto si è sentito un forte impatto. Sembrava che ci fosse qualcosa a terra, sulla pista. Abbiamo pensato a qualche problema al carrello. Abbiamo visto che le hostess e gli steward ci chiedevano se avessimo visto qualcosa, cioè questo oggetto presente sulla pista”, ha raccontato un passeggero a Il Mattino.

Gli inquirenti stabiliranno le eventuali responsabilità delle parti.

Fortunatamente l’incidente non ha causato feriti, né sono stati riscontrati gravi danni all’aereo. Il velivolo sarà sottoposto a rigorosi controlli e solo dopo potrà essere nuovamente impiegato per i viaggi.

“È da tempo che denunciamo come sindacato il forte rischio di incidenti in pista ed il forte carico di stress subito da tutti i lavoratori. Poco fa è atterrata a Napoli anche la nostra Premier Giorgia Meloni proprio dopo l’incidente, in una giornata totalmente caotica per l’aeroporto con non pochi problemi. Dopo ancora tutto ciò, chiediamo ancora una volta alle istruzioni e Governo che bisogna seriamente investire in un aeroporto capace di accogliere la crescente richiesta turistica della nostra Regione, bisogna accelerare sul sistema unico campano del trasporto aereo e avviare subito i lavori di Grazzanise”, ha dichiarato a FanPage Antonio Ronghi, Segretario di Fast Confsal.