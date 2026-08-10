SuperEnalotto, vinti 650mila euro e il Jackpot vale 207,6 milioni

Il “6” milionario di SuperEnalotto si è nascosto ancora una volta nell’estrazione del concorso n. 127 di sabato 8 agosto e il Jackpot continua a salire arrivando a quota 207,6 milioni di euro che sono in palio per il concorso di domani sera martedì 11 agosto.

La fortuna continua comunque a girare e premia una persona che ha centrato 1 punto 5+1 da 650.153,56 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Melfi (Potenza) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Monaco situato in via Foggia, 53. La combinazione vincente è stata: 9 – 12 – 55 – 61 – 82 – 85 – J 71 – SS 31. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 8 agosto ha assegnato 492.037 vincite.

Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/