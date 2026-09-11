SuperEnalotto, centrato il “6” da 223 milioni di euro: la vincita record in provincia di Lecco

È una vincita stratosferica da 223.173.416,83 euro quella centrata nell’estrazione del SuperEnalotto di oggi, venerdì 11 settembre. Dopo oltre un anno di attesa, il “6” è finalmente tornato a fare la sua comparsa, regalando una somma destinata a entrare nella storia del concorso. La schedina milionaria è stata giocata a La Valletta Brianza, in provincia di Lecco, nel punto vendita “Al Chicherin” di via Milano 36. Secondo quanto riferito da Agimeg, il colpo è arrivato con una schedina composta da cinque pannelli.

Una vincita che entra nella storia

Con i suoi 223,17 milioni di euro, il premio conquistato questa sera si piazza al secondo posto nella classifica delle vincite più alte del SuperEnalotto. Davanti resta soltanto il record assoluto del 16 febbraio 2023, quando un sistema della Bacheca dei Sistemi centrò 371.133.424,51 euro. La cifra venne allora suddivisa tra 90 quote. Sul terzo gradino del podio rimane invece la vincita realizzata a Lodi il 13 agosto 2019, pari a 209.160.441,54 euro. Il “6” di La Valletta Brianza porta inoltre a 135 il numero delle vincite di prima categoria realizzate nella storia del SuperEnalotto, nato nel 1997. Complessivamente, i jackpot assegnati dal concorso hanno superato i 5 miliardi di euro.

Il “6” mancava dal maggio 2025

Per ritrovare l’ultima sestina completa bisogna tornare al 22 maggio 2025. Quel giorno il jackpot venne centrato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, con una vincita da 35,4 milioni di euro. Da allora, estrazione dopo estrazione, nessuno era più riuscito a indovinare tutti e sei i numeri. Il montepremi ha così continuato a crescere, alimentando un’attesa durata più di un anno e arrivata al suo culmine con il concorso di questa sera. Quella dell’11 settembre è dunque anche la prima vincita con il “6” del 2026. Un’attesa particolarmente lunga che si è conclusa proprio quando il jackpot aveva raggiunto una delle cifre più elevate mai messe in palio.

La ricevitoria presa d’assalto dalle telefonate

A La Valletta Brianza, intanto, è scattata la curiosità per scoprire chi abbia giocato la schedina capace di cambiare la vita al suo proprietario. Nel punto vendita “Al Chicherin” il vincitore non è stato ancora identificato. “Non sappiamo nulla, sappiamo che è stata realizzata la vincita al Superenalotto perché il telefono non smette di squillare”, ha raccontato all’Adnkronos il gestore della ricevitoria. Le telefonate hanno immediatamente attirato l’attenzione sul locale di via Milano, mentre all’interno si respirava un clima di grande entusiasmo. Tra curiosità e festeggiamenti, resta però ancora senza risposta la domanda più importante: chi ha acquistato quella schedina?

La combinazione vincente

I sei numeri estratti questa sera sono:

64 - 8 - 52 - 13 - 16 - 70

Jolly: 17

SuperStar: 21

La combinazione completa ha fatto cadere un jackpot che, prima dell’estrazione, ammontava a oltre 223 milioni di euro. Non c’è stato soltanto il premio di prima categoria: cinque giocatori hanno centrato cinque numeri, conquistando una vincita di circa 31.600 euro ciascuno. Ora il jackpot ripartirà da una nuova cifra, mentre per La Valletta Brianza questa estrazione resterà legata a una delle più importanti vincite mai realizzate in Italia con il SuperEnalotto.