Tutto quello che c'è da sapere sulla Microlino

Microlino, l’eccentrico quadriciclo leggero erede spirituale dell’iconica Isetta del 1953, è ormai pronta a sbarcare in Italia. La piccola vettura sarà infatti distribuita sul mercato nostrano dalle concessionarie aderenti al Gruppo Koelliker

Il debutto al Party Like a Deejay

Per un debutto in grande stile, la Microlino sarà protagonista dell’imperdibile evento Party Like a Deejay, sponsorizzato da Koelliker, che si svolgerà a Milano durante il weekend del 10 e 11 giugno. Al brand point presente davanti il Castello Sforzesco, su Piazza Cannone, tutti i presenti potranno scoprire le caratteristiche della vettura e prenotare un test drive per toccare con mano le qualità di questa microcar ricca di fascino e personalità.

Ideale per la città

Realizzata dall’azienda svizzera Micro Mobility Systems, la Microlino è lunga appena 2,5 metri, vanta due soli posti e un bagagliaio di 230 litri. Come altri quadricicli leggeri come, ad esempio, Citroen Ami e Renault Twizy, può essere guidata a partire da 16 anni. L’accesso alla vettura è garantito dall’unico sportello frontale, inoltre risulta molto sicura grazie all’adozione di una scocca autoportante in acciaio ed alluminio. La Microlino viene costruita presso La Loggia di Torino che può contare su un impianto di 3.000 metri quadri totalmente ricoperto da pannelli solari. In questa fabbrica si stampano le lamiere, avviene la lastratura della scocca, le fasi di verniciatura e si arriva all’assemblaggio.

Tre tagli di batteria

La vettura è spinta da un motore elettrico posteriore che eroga 17 CV e 89 Nm è permette di raggiungere una velocità massima di 90 km/h. L’unità elettrica è alimentata da una batteria disponibile con tre differenti tagli: 6 kWh, 10,5 kWh e 14 kWh e questi ultimi consentono di ottenere rispettivamente un’autonomia compresa tra i 91 e i 230 km.

Allestimenti e prezzi

Disponibile negli allestimenti denominati Dolce e Competizione, la Microlino è disponibile a partire da 21.090 euro e raggiunge un prezzo massimo 22.090 euro, relativo alla versione top di gamma Competizione. Per quanto riguarda i prezzi delle batterie, se si sceglie quella intermedia da 6kW bisogna spendere 1.500 euro in più, mentre se si opta per quella più potente da 14 kWh il sovrapprezzo sale a 3.000 euro. Dal 10 giugno sarà inoltre possibile effettuare i preordini per i primi 50 esemplari della Microlino, appositamente personalizzati con il nome del cliente, collegandosi al sito web spazioamicrolino.it.