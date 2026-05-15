Grande tennis in diretta al Sisal Wincity di Roma

Il grande tennis degli Internazionali d’Italia è protagonista anche fuori dal campo questo venerdì con un evento speciale: a partire dalle 18.30 il Sisal Wincity di Via Vespasiano 19 a Roma, nel quartiere Prati e adiacente alla centralissima Piazza Risorgimento, ospiterà una serata dedicata alle semifinali del torneo, con la visione live del singolare ATP e della semifinale di doppio WTA.

Ad accompagnare il pubblico durante gli incontri saranno due ospiti del panorama sportivo e giornalistico: Lisa OffSide e Ubaldo Scanagatta che commentano in diretta i match tra analisi, curiosità e approfondimenti legati al torneo romano.

Nel corso della serata è previsto anche un momento dedicato a “My Combo Tennis”, nuova modalità che consente di costruire combinazioni personalizzate all’interno dello stesso incontro di tennis, scegliendo tra diversi elementi come risultato finale, numero di set, game, ace e possibili tie-break, sia prima dell’inizio del match sia durante la partita live.

L’intervento principale, previsto tra le 20 e le 20.30, si svilupperà in parallelo alla seconda semifinale maschile degli Internazionali d’Italia. Dopo un commento sull’andamento del torneo e sulla semifinale disputata nella sessione diurna, l’attenzione si sposterà quindi sul possibile scenario della finale maschile e sulla finale femminile già definita.

Proprio sulla finale femminile sarà proposto un confronto tra due diverse