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Guber Banca supporta QFarma con un'operazione di factoring pro soluto da 20 milioni di euro

La linea sostiene il capitale circolante della società nata dalla fusione tra CEF e UNICO, primario operatore nazionale nella distribuzione farmaceutica.

Guber Banca supporta QFarma con un'operazione di factoring pro soluto da 20 milioni di euro
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Guber Banca ha concluso un’operazione di factoring pro soluto da 20 milioni di euro a supporto del capitale circolante di QFarma, primario operatore nazionale nella distribuzione farmaceutica, nato nel 2025 dalla fusione tra CEF – Cooperativa Esercenti Farmacia e UNICO.

La nascita di QFarma ha dato vita a una piattaforma distributiva di rilievo nazionale, costituita da una rete di farmacie e grandi distributori farmaceutici. La fase post-fusione ha richiesto un processo articolato di integrazione operativa, razionalizzazione logistica e riallineamento di listini e condizioni commerciali. In questo contesto, il tema prioritario non riguarda solo l’equilibrio della struttura finanziaria, ma la capacità di sostenere in modo ordinato l’operatività quotidiana e la continuità dei flussi lungo la filiera.

L’operazione, condotta interamente da Guber Banca, rappresenta un intervento diretto a sostegno dell’operatività della nuova realtà industriale, confermando l’impegno dell’Istituto a supporto delle imprese in fase di trasformazione e di ristrutturazione anche con interventi di nuova finanza.

La linea di factoring pro soluto è stata impostata per contribuire alla continuità operativa, alla stabilizzazione dei flussi di cassa e alla gestione del capitale circolante, per il tramite di una struttura costruita in base alle necessità del cliente, che consente di gestire in modo rapido e scalabile operazioni con un numero elevato di debitori ceduti, mantenendo al tempo stesso un presidio puntuale del rischio. Nel caso di QFarma, il modello permette di operare fino a 300 debitori ceduti, con tempi medi di delibera dei plafond di circa sette giorni e la capacità di processare batch numerose nuove posizioni.

Questa operazione conferma il ruolo che Guber Banca intende svolgere nelle fasi di trasformazione industriale, mettendo a disposizione delle imprese strumenti finanziari costruiti sulle loro esigenze operative -ha dichiarato Francesco Barelli Terrizzi, Chief Corporate Banking Officer di Guber Banca Nel caso di QFarma abbiamo valutato non solo i dati storici, ma soprattutto la qualità del piano, la tenuta della governance e la rilevanza della filiera in cui la

società opera. Il factoring pro soluto consente di sostenere il capitale circolante in una fase in cui la stabilità dei flussi è un fattore essenziale per dare continuità all’integrazione e all’attività distributiva."

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