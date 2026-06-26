Identità e valore del Made in Italy. L'evento del Giornale e di Moneta - DIRETTA

Nella cornice del Palazzo dei Giureconsulti di Milano, Il Giornale e Moneta hanno organizzato l’evento “Made in Italy oltre la tradizione”. L’apertura è del condirettore Osvaldo De Paolini, a cui fa seguito il primo panel “Identità e valore del Made in Italy”, durante il quale la giornalista Valeria Braghieri intervista il filosofo Stefano Zecchi. Il Made in Italy rappresenta un'identità culturale profonda prima ancora di configurarsi come un modello di successo economico. Questo marchio globale nasce storicamente dall'unione indissolubile tra il senso della bellezza, l'ingegno artigianale e una costante spinta verso l'innovazione. Si tratta di un patrimonio di saperi e tradizioni che continua a posizionare l'Italia in un ruolo di primo piano nel panorama internazionale.

Ancora oggi, questa eredità non è un semplice ricordo del passato, ma una forza viva che stimola lo sviluppo delle imprese, valorizza le specificità dei singoli territori e orienta il percorso delle nuove generazioni verso l'eccellenza.