Ci sono mestieri che si tramandano attraverso anni di esperienza, gesti ripetuti e conoscenze difficili da riprodurre. È il caso della famiglia Mercurio, storica realtà artigianale capitolina che da quasi cento anni realizza scarpe e stivali su misura, custodendo un patrimonio di competenze passato di generazione in generazione. Il laboratorio, che ha sede nella caserma Pastrengo, in viale dei Carabinieri a cavallo a Roma, è fornitore ufficiale dei Corazzieri e del Reggimento Carabinieri a cavallo. Una realtà di dimensioni contenute, che ha scelto la discrezione come parte della propria identità, anche per proteggere un sapere artigianale sempre più raro. Qui una scarpa non nasce semplicemente dalla scelta di un modello: richiede almeno dieci misurazioni del piede, competenze specifiche e non meno di sessanta ore di lavorazione. Lorenzo Mercurio, rappresentante della nuova generazione della famiglia, ci accompagna alla scoperta di questo mondo, spiegando perché una calzatura realizzata su misura non sia soltanto una questione di eleganza, ma anche di equilibrio, funzionalità e rispetto della struttura del piede.

Partiamo dal principio: perché una scarpa non dovrebbe essere considerata un semplice accessorio?

“Perché la scarpa non ha soltanto la funzione di completare un abito o di rispondere a un’esigenza estetica. Il piede è un organo di senso e svolge un ruolo fondamentale nella nostra esistenza. Se indossiamo un vestito che non ci valorizza, il problema rimane essenzialmente estetico. Una scarpa sbagliata, invece, può avere conseguenze nel tempo anche sulla salute del piede e del corpo. Per questo dovrebbe essere considerata prima di tutto un elemento funzionale, da scegliere con grande attenzione. Oggi, in un mercato dominato dalla produzione veloce e dal fast fashion, si realizzano calzature di ogni genere senza interrogarsi abbastanza sulla loro effettiva adeguatezza. Noi partiamo da un principio: la scarpa deve essere giusta per il piede che dovrà indossarla”.

È proprio da qui che nasce l’importanza del su misura. Ma che cosa significa, concretamente, realizzare una scarpa adatta a un piede?

“Significa innanzitutto conoscerlo. Siamo abituati a identificare il piede attraverso un unico dato, il numero di scarpe, ma in realtà non è unidimensionale. Ci sono numerose misurazioni da considerare: la lunghezza, la larghezza, il collo, i volumi e altre caratteristiche anatomiche. Nel nostro lavoro ne rileviamo almeno dieci, perché riteniamo che siano indispensabili per costruire una calzatura adeguata. Una scarpa non deve essere né troppo stretta né troppo larga e, soprattutto, non deve alterare l’equilibrio del corpo”.

Quindi realizzare una scarpa su misura non significa semplicemente riprodurre la forma del piede?

“Esattamente. È un concetto importante: il su misura non consiste nel copiare fedelmente il piede così com’è, ma nel comprenderne la struttura e le caratteristiche, tenendo conto anche di eventuali problematiche. Se una persona presenta un’alterazione nell’appoggio, per esempio, riprodurre esattamente quella conformazione potrebbe significare accentuare il problema. La calzatura deve invece accompagnare e sostenere il piede, aiutandolo. Deve riprodurne la struttura, ma non limitarsi a copiarla. È proprio qui che entra in gioco la competenza dell’artigiano”.

Quanto conta quindi l’esperienza nella realizzazione di una calzatura personalizzata?

“È fondamentale. La tecnologia può aiutare, ma non sostituisce la conoscenza maturata attraverso gli anni di lavoro. Anche uno scanner può rilevare la forma di un piede, ma questo non significa automaticamente saper realizzare la scarpa giusta. Bisogna interpretare le misure, capire come si distribuiscono i carichi e valutare quali caratteristiche debbano essere assecondate e quali eventualmente corrette. Il su misura è un lavoro di conoscenza, non una semplice riproduzione meccanica”.

Una volta rilevate le misure, quanto tempo occorre per arrivare alla scarpa finita?

“Per creare una scarpa su misura occorrono almeno sessanta ore di lavorazione. È un processo che richiede precisione, esperienza e diversi passaggi. Non si tratta di prendere le misure e procedere direttamente alla realizzazione: è necessaria anche una prova o più di una, durante la quale si verifica la calzata e si apportano le eventuali modifiche prima di arrivare al prodotto definitivo. Ogni fase ha la sua importanza e non può essere affrontata con fretta”.

La vostra è una storia familiare che attraversa quasi un secolo. Come è iniziata?

“La nostra storia comincia con mio nonno Martino Mercurio, nato nel 1914. Era un maestro calzolaio e aveva appreso quest’arte fin da bambino, approfondendola successivamente attraverso esperienze in diverse parti d’Italia. La sua attività comprendeva la realizzazione di scarpe, stivali e selle. Ha poi trasmesso le proprie conoscenze ai figli Antonio e Giuseppe, rispettivamente mio padre e mio zio. Mio nonno è diventato particolarmente conosciuto grazie alla collaborazione con alcuni dei più importanti cavalieri dell’equitazione italiana, tra cui i fratelli Piero e Raimondo d’Inzeo. Da allora il legame con il mondo equestre e con le istituzioni è diventato una parte importante della nostra storia”.

Voi siete fornitori ufficiali dei Corazzieri. Realizzate gli stivaloni da corazza, una calzatura particolarmente complessa. Che cosa rende così speciale questo lavoro?

“Sono prodotti che richiedono competenze specifiche e forme di lavorazione che ormai pochissimi conoscono. Gli stivaloni sono molto alti e necessitano di una costruzione particolare. Inoltre, devono rispettare un capitolato tecnico che stabilisce con precisione le caratteristiche del prodotto. Non è quindi possibile realizzare uno stivale di questo tipo seguendo semplicemente il proprio gusto o una libera interpretazione artigianale. Ci sono regole precise da rispettare, sia per la struttura sia per i materiali e le caratteristiche della calzatura”.

C’è anche una ragione funzionale dietro queste caratteristiche?

“Certamente. Lo stivale da corazziere nasce come parte di una vera e propria armatura. Il corazziere deve essere protetto dall’elmo fino agli stivali, che devono essere particolarmente alti e resistenti, coprendo anche il ginocchio. Non si tratta quindi soltanto di un elemento estetico o di rappresentanza, ma di una calzatura progettata originariamente per rispondere a precise esigenze di protezione. È un prodotto talmente particolare che oggi non sono molte le realtà in grado di riprodurlo secondo le specifiche richieste”.

La vostra attività è caratterizzata da una grande discrezione. È una scelta precisa, legata anche alla volontà di custodire il vostro patrimonio di conoscenze?

“La discrezione è una delle caratteristiche della nostra realtà. Lavoriamo quasi in una dimensione di invisibilità, ma questo non significa che manchino le richieste o che il nostro lavoro non sia conosciuto. Abbiamo una clientela importante, anche internazionale, ma preferiamo non esporre i nostri rapporti e i nomi delle persone per cui lavoriamo. Il nostro obiettivo è custodire un sapere che si tramanda da tre generazioni. Sono conoscenze che non possono essere improvvisate e che richiedono anni per essere acquisite. Non tutto deve necessariamente essere mostrato o raccontato: una parte del valore del nostro mestiere sta proprio nella capacità di preservarlo”.

La trasmissione del sapere alle nuove generazioni è una delle sfide più importanti per il futuro.

“Assolutamente sì. Il rischio che queste competenze vadano perdute esiste ed è concreto. Oggi le persone che custodiscono questo patrimonio di conoscenze sono poche. Nel nostro caso stiamo cercando di garantire un passaggio generazionale: all’interno della realtà ci sono figure che portano avanti questo sapere. Sono competenze che si acquisiscono attraverso decenni di esperienza e pratica, non basta imparare una tecnica per poter dire di conoscere davvero questo mestiere”.

Le vostre scarpe sono richieste anche all’estero?

“Sì, lavoriamo a livello intercontinentale. Parte del nostro lavoro consiste anche nel fare un’accurata selezione delle richiesta, ma abbiamo una clientela internazionale, soprattutto negli Stati Uniti, in Giappone, in Asia, e nel Nord Europa. Ci spostiamo sempre direttamente per prendere le misure. È un servizio che comporta naturalmente costi importanti, ma ci permette di seguire il cliente in ogni fase. In Giappone, per esempio, negli anni si è creato un rapporto molto bello con una clientela che apprezza particolarmente questo tipo di prodotto. Anche in questo caso il lavoro non si esaurisce nella presa delle misure: bisogna effettuare una prova e verificare l’idoneità del prodotto prima della consegna definitiva”.