Beh, almeno il Campo largo ha trovato un argomento condiviso per il programma. L’unico.

E in effetti - sarà felice l’Anpi - sembra di essere un secolo fa, nel 1926: l’anno fatale in cui con le leggi fascistissime il regime si trasforma in dittatura. Ma oggi è persino peggio: mai visto tanto fascismo in giro come in questi giorni.

La Russa che dice «il fascismo fu voluto dal popolo» (fascista lui e pure il popolo!). Il manuale per le scuole della Laterza che racconta il governo come «liberticida» e il partito della Meloni «fascista» (e fascisti anche quelli che lo negano). La mostra su Pino Rauti alla Camera che espone simboli fascisti (via i simboli, forse via anche la mostra, e via la memoria di Rauti: tutti fascisti). Gianni Cuperlo che nello stesso giorno in cui esce il suo libro su Mussolini, Matteotti e il fascismo - può capitare... - accusa come un nuovo Matteotti i nuovi Mussolini e urla in Aula: «State zitti, fascisti!». Poi Vannacci indagato per riorganizzazione del partito fascista; il Manifesto che mette in guardia dai «microfascismi» nella vita di tutti i giorni; e l’Anpi che protesta perché sulla facciata di una scuola ristrutturata in Valle d’Aosta è ricomparso l’acronimo «O.N.B.», Opera Nazionale Balilla: vogliono tirare giù la scritta, e magari anche la scuola... Tutti partigiani edili.

In effetti è comprensibile. Nel momento in cui il fascismo non c’è più, ma ti serve, da qualche parte lo devi pur trovare. E fu così che la sinistra, dopo aver tanto fatto per dare credibilità a una farsa come questi fascismi, finì per delegittimare una cosa seria come l’antifascismo.