1. Re Carlo

Sopra di me solo l’ombrello sì, ma Made in Naples

Sabato scorso, re Carlo III d’Inghilterra ha compiuto 78 anni. Ma che cosa si può regalare a un re? Mi dice l’ambasciatore Pupi D’Angieri, segni particolari, miliardario: «Sono amico di Carlo da sempre ed è sempre stato parsimonioso. Per il suo compleanno gli ho regalato un ombrello di Talarico». Poco? «No, Talarico è il più grande ombrellaio (dal 1860) che abbiamo in Italia e nel suo atelier di Napoli si producono gli ombrelli più sofisticati del mondo. A Carlo ne ho fatto realizzare uno con l’intero manico e l’asta in bambù: il suo vecchio ombrello personale di Talarico si era rotto dopo tanti anni».

2. L’avvocato De Rensis

Oltre ad aver fatto il modello, sono stato anche facchino

Incrocio l’avvocato difensore Antonio De Rensis, che insieme a Bocellari ha rimesso in discussione la colpevolezza di Alberto Stasi, evidenziando la necessità assoluta di una revisione del processo che lo ha condannato a 16 anni, di cui dieci scontati in carcere. Tempo fa avevo scritto che, quando era studente, De Rensis aveva posato anche come modello. Lo trovo per caso negli studi di Mattino Cinque, accanto a Federica Panicucci, e mi sottolinea: «Guardi che non ho fatto solo il modello, ho lavorato anche come facchino». Visto il personaggio, prendo appunti. Ora la notizia è completa.

3. Lina Sotis

Dopo la pensione un nuovo lavoro per l’ospedale per bambini Buzzi

Dopo 18 anni, è finalmente pronto il nuovo padiglione accanto al vecchio ospedale pediatrico Vittore Buzzi di Milano. L’inaugurazione è fissata per il 27 novembre. Fondamentali i 40 milioni stanziati dal Ministero della Salute e il contributo della Fondazione Buzzi, che ne ha raccolti oltre 20 grazie ai donatori. Tra le persone che più si sono spese per il progetto c’è la giornalista Lina Sotis, che ha fatto donare alle amiche miliardarie. Lina oggi è in pensione dopo 42 anni al Corriere. «Grazie alla Fondazione ho trovato un nuovo lavoro che dà un senso alla mia quotidianità e devo ringraziare».