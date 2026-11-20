Rendere la mobilità sempre più accessibile, autonoma e inclusiva, superando non soltanto le barriere architettoniche, ma anche quelle sensoriali, cognitive, digitali e culturali. È l’obiettivo al centro dell’incontro «Verso la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità», promosso dal Gruppo FS all’Auditorium di Villa Patrizi, a Roma, in vista della ricorrenza del 3 dicembre. Un appuntamento dedicato al confronto con le persone con disabilità e con le associazioni che le rappresentano, per fare il punto sulle iniziative avviate e sulle strategie future.

All’appuntamento hanno partecipato il Capo di Gabinetto del Ministero per le disabilità Antonio Caponetto, l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità con il Presidente Maurizio Borgo e il componente Antonio Pelagatti, le Federazioni FISH e FAND. l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Gianpiero Strisciuglio, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana Aldo Isi e il Direttore Generale di Trenitalia Simone Gorini. Al centro del confronto il principio della mobilità come diritto abilitante, indispensabile per consentire a ogni persona di studiare, lavorare, raggiungere i servizi e partecipare pienamente alla vita sociale e culturale. Una visione che per il Gruppo FS significa intervenire sull’intera esperienza di viaggio: dalle stazioni ai treni, dall’assistenza alle informazioni, fino alla formazione del personale. L’accessibilità rappresenta infatti una componente essenziale della qualità dei servizi.

Per rafforzare il coordinamento tra le diverse società è stato avviato anche un Tavolo infragruppo sull’accessibilità, finalizzato allo sviluppo di soluzioni condivise. Tra le attività previste figura la realizzazione di un’unica piattaforma per la gestione del rapporto con il cliente, con l’obiettivo di offrire un’esperienza semplice, integrata e continua durante tutte le fasi del viaggio.

Sul fronte delle infrastrutture, Rete Ferroviaria Italiana prosegue il programma di riqualificazione delle stazioni attraverso l’installazione di ascensori, la realizzazione di percorsi privi di barriere, sistemi di orientamento tattile, l’adeguamento dei marciapiedi e il miglioramento dei collegamenti di interscambio. Nel 2026 si è inoltre concluso un investimento finanziato con risorse PNRR, che ha migliorato l’accessibilità per le persone a mobilità ridotta in 78 stazioni.

Agli interventi infrastrutturali si affianca il potenziamento dei servizi. Il network delle Sale Blu interessa oggi quasi 400 stazioni, mentre le prestazioni di assistenza sono cresciute dalle circa 160 mila a oltre 480 mila all’anno. L’attenzione all’inclusione riguarda anche il rinnovo della flotta: i nuovi treni regionali dispongono di postazioni dedicate alle persone con disabilità, mentre sui Frecciarossa di nuova generazione sono state introdotte soluzioni come pittogrammi tattili e numerazione in Braille.

Trenitalia prosegue il percorso per rendere l’esperienza di viaggio sempre più autonoma, intervenendo sul rinnovo dei treni, sull’assistenza e sull’accessibilità delle informazioni, anche attraverso tecnologia e innovazione. Tra le iniziative più significative c’è il servizio gratuito di video-interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS), disponibile in 20 stazioni presso i desk dedicati, le biglietterie e le FrecciaLounge.

In collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi è inoltre in corso la sperimentazione di un sistema multimediale basato sull’intelligenza artificiale, che consentirà alle persone sorde di accedere autonomamente alle informazioni di viaggio in LIS e International Sign. Una soluzione pensata per rendere le comunicazioni ferroviarie più accessibili e ridurre le difficoltà nella consultazione delle informazioni. Un altro pilastro della strategia del Gruppo FS riguarda la formazione e l’inclusione lavorativa. Il progetto Disability Management prevede percorsi dedicati soprattutto al personale che opera quotidianamente a contatto con viaggiatori e clienti, per sviluppare competenze e strumenti adeguati alle diverse esigenze. Parallelamente, Ability Garden promuove l’occupabilità delle persone con disabilità cognitive e neurodivergenze attraverso attività di formazione e training on the job.

Fondamentale è anche il confronto con le associazioni, chiamate a contribuire alla progettazione di interventi realmente rispondenti alle necessità delle persone con disabilità. Su questa collaborazione si basa Ready To Ride, il progetto sviluppato da FS, RFI e Trenitalia insieme ad ANGSA, ANFFAS e ANMIC. L’iniziativa punta a favorire la familiarizzazione delle persone nello spettro autistico con l’ambiente ferroviario, aiutandole a conoscere gli spazi e le situazioni del viaggio e ad acquisire progressivamente maggiore autonomia. L’incontro di Villa Patrizi rappresenta così non soltanto un appuntamento in vista del 3 dicembre, ma un momento di ascolto e confronto tra istituzioni, aziende e associazioni. L’obiettivo del Gruppo FS è fare dell’accessibilità un criterio strutturale nella progettazione delle infrastrutture e dei servizi di mobilità, superando una logica basata sui singoli interventi. La sfida è costruire un sistema nel quale ogni persona possa viaggiare con la maggiore autonomia possibile, in sicurezza e nel pieno rispetto della propria dignità.