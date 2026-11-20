La Seconda Repubblica non è ancora nata. Silvio Berlusconi è appena sceso in campo, il suo partito si prepara a vincere le elezioni e qualcuno, dall’interno degli apparati investigativi, decide di far uscire un segreto destinato a investire il Cavaliere. È il marzo del 1994. Mancano pochi giorni al voto. In prima pagina compaiono le dichiarazioni di un boss di Cosa nostra che chiama in causa Berlusconi. È uno dei primi grandi casi giudiziari della nuova stagione politica. Trentadue anni dopo, le carte delle procure di Firenze e Caltanissetta portano a un nome: Gianni De Gennaro. Allora è al vertice della Dia. Diventerà capo della Polizia e poi dei servizi segreti. Secondo l’ipotesi dei magistrati, potrebbe essere stato proprio lui ad alimentare, attraverso quella fuga di notizie, l’inizio di una campagna destinata a segnare il rapporto tra Berlusconi, la magistratura e l’opinione pubblica.

Le carte dell’inchiesta nissena con le quali i pm chiedono l’arresto di De Gennaro ci portano ad una prospettiva che cambia il modo di leggere quella storia. Ci stravolge. Perché la questione non è soltanto chi abbia violato il segreto. È il significato di una rivelazione fatta esplodere nel momento in cui l’Italia stava scegliendo il nuovo governo. Una notizia capace di danneggiare politicamente Berlusconi, di alimentare sospetti sui suoi rapporti con Cosa nostra e di offrire argomenti ai suoi avversari. Un’inchiesta, quella partita da Cancemi, della quale negli anni successivi non si ha più traccia. Allo stesso tempo il danno politico è immediato. Il possibile vantaggio investigativo per gli uomini chiamati in causa poteva manifestarsi nel tempo. Ed è proprio questa doppia conseguenza a rendere ancora oscuro il disegno di chi aveva deciso di far circolare quelle carte.

La storia comincia con il mafioso Salvatore Cancemi, diventato collaboratore di giustizia. Il 18 febbraio 1994 racconta a Ilda Boccassini ciò che sostiene di sapere sui rapporti economici di Cosa nostra. Parla di denaro, di intermediari, di un sistema di relazioni che gli investigatori devono ancora ricostruire. Sono dichiarazioni riservatissime, prive in quel momento dei necessari riscontri. La magistratura avvia le verifiche. La Dia e i carabinieri del Ros ricevono deleghe investigative. Bisogna seguire le persone indicate dal collaboratore, individuare eventuali emissari, controllare i movimenti di denaro. Poi qualcuno rompe il segreto. Giuseppe D’Avanzo, «in una tiepida notte romana del marzo 1994» riceve una telefonata. Una persona che conosce gli chiede di raggiungerla. Il giornalista si presenta all’appuntamento, l’uomo che lo aveva chiamato «era scosso, turbato, aveva gli occhi lucidi, che testimoniavano una sorta di disperazione mista a paura che mi ha colto di sorpresa», dirà D’Avanzo a Boccassini. «Proprio non si aspettava non sapeva spiegarsi una tale agitazione in una persona nota a tutti per l’aplomb, la razionalità, l’estrema freddezza anche nei frangenti più delicati e pericolosi», scriverà Boccassini, la quale ricorda le parole del giornalista: «Eppure era lì, proprio davanti a me, con le lacrime agli occhi e delle carte in mano. Ne ho letto velocemente il contenuto e mi sono appuntato qualche frase. Non mi ha lasciato nulla in mano e me ne sono andato subito dopo, senza parole». Boccassini ricostruisce questa storia nel suo libro La stanza numero 30, pur precisando successivamente di averne romanzato alcuni particolari. D’Avanzo pubblica e fa il suo mestiere: riceve una notizia di enorme interesse pubblico, ne valuta l’attendibilità e la porta ai lettori. Il problema, per gli investigatori, è l’uomo che ha aperto quelle carte quando dovevano rimanere segrete dando di fatto il via alla campagna contro Berlusconi.

La fuga di notizie può essere un gesto individuale, una scelta imprudente, una violazione commessa per ragioni personali. Quando riguarda un’inchiesta sulla mafia, coinvolge il futuro presidente del Consiglio e avviene a una settimana dalle elezioni, il suo significato supera inevitabilmente il contenuto delle carte divulgate. Conta anche il momento scelto. Conta chi poteva accedervi. Conta soprattutto ciò che quella rivelazione rendeva possibile.

Per trent’anni l’identità della fonte rimane protetta. D’Avanzo muore nel luglio 2011. Poco prima, secondo la testimonianza di Boccassini, le confida un nome. La magistrata lo custodisce fino al 10 giugno 2024, quando, interrogata dai pm di Firenze nell’ambito di un procedimento a suo carico, decide di rivelarlo. «Non avendo altre alternative farò quel nome», dice ai pm. È Gianni De Gennaro, il quale viene indagato per violazione del segreto aggravato dall’avere favorito la mafia.

L’ex capo della polizia respinge l’accusa. Interrogato il 9 luglio 2024, nega di aver posseduto i verbali di Cancemi e di averli consegnati a D’Avanzo. Ricorda la propria attività contro Cosa nostra e sostiene di non aver avuto alcuna ragione per favorire Riina o i suoi uomini. La sua posizione nel procedimento fiorentino viene archiviata un anno e mezzo fa su richiesta dei pm per prescrizione, e si chiude senza un accertamento di responsabilità.

Tutta questa storia alla luce di tutti questi nuovi risvolti giudiziari ci costringe a guardare diversamente anche alla campagna contro Berlusconi. Le accuse e le controversie politiche che segneranno la sua storia successiva hanno origini, protagonisti e procedimenti differenti: non si può ricondurle tutte a quella fuga di notizie. Ma il marzo 1994 rappresenta un passaggio simbolico. A distanza di trentadue anni, il sospetto che emerge è che quella prima esposizione pubblica non sia stata soltanto il risultato casuale di una notizia arrivata a un giornale. Potrebbe essere stata alimentata da una scelta compiuta dentro gli apparati dello Stato. Se così fosse, la domanda sul vantaggio ottenuto assumerebbe un significato diverso. C’era il vantaggio politico immediato per chi aveva interesse a indebolire Berlusconi prima del voto. Gli atti non individuano chi avrebbe organizzato una simile operazione, né dimostrano che De Gennaro perseguisse questo obiettivo.

La questione, dunque, non è stabilire retrospettivamente che l’intera stagione delle accuse contro Berlusconi sia stata costruita da un apparato dello Stato. Non esistono elementi per sostenerlo. È comprendere se, nel momento in cui nasceva il nuovo sistema politico italiano, qualcuno abbia utilizzato un segreto investigativo per intervenire sugli equilibri di quella transizione.