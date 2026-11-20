Impostare la destinazione e lasciare che l’auto affronti anche gli incroci e i cambi di corsia, continuando però a sorvegliarla per tutto il viaggio. È ciò che promette Tesla Assisted Driving, il sistema che ha ricevuto oggi l’approvazione per l’Italia. La funzione arriverà a breve sulle vetture dei clienti attraverso un aggiornamento scaricato via Internet, ma non è ancora stata indicata una data precisa per la distribuzione.

L’Italia diventa così il dodicesimo paese europeo ad autorizzarne l’utilizzo. L’abbonamento costa 99 euro al mese e richiede attenzione costante da parte del conducente, che rimane responsabile di ogni manovra.

L’annuncio e le reazioni in Italia

Tesla ha ottenuto il via libera delle autorità competenti per introdurre in Italia Tesla Assisted Driving, sistema avanzato di assistenza alla guida basato sull’intelligenza artificiale. “La tecnologia di guida autonoma di Tesla è stata approvata in Italia: si tratta del primo grande Paese europeo a dare il via libera”, ha scritto su X Andrea Stroppa, referente di Elon Musk in Italia. “Congratulazioni al sindaco di Roma Gualtieri, che è stato il primo a testarla in città (ci siamo divertiti!) - prosegue il post - al ministro Salvini per la lungimirante decisione di approvarla, alla presidente Meloni per il suo sostegno alle nuove tecnologie e al partito di opposizione Azione, guidato da Carlo Calenda, per aver avanzato proposte costruttive che hanno reso tutto ciò possibile”.

Come funziona il sistema di Tesla approvato in Italia

Il sistema approvato richiede la supervisione attiva di chi è al volante: l’assistenza parte dalle strade cittadine, dove l’auto può guidare in autonomia affrontando sia gli incroci, sia i cambi di corsia, e prosegue lungo tutto il viaggio prendendo rampe autostradali e intervenendo su sterzo, acceleratore e freni.

Per leggere la strada e valutare situazioni e eventuali pericoli, il sistema utilizza le telecamere esterne e l’intelligenza artificiale elabora le informazioni come farebbe il cervello umano con i dati inviati dalla vista. Va detto Tesla Assisted Driving non deve aspettare la conferma via internet perché l’elaborazione avviene in locale: gli aggiornamenti servono invece a introdurre miglioramenti nel tempo.

Il conducente non può quindi distrarsi o usare il telefono lasciando che l’auto prosegua da sola, è un supervisore che deve essere pronto a prendere il controllo se serve.

Con il sistema di Tesla sono stati percorsi oltre 28 miliardi di chilometri nel mondo, dei quali più di 200 milioni in Europa dall’avvio delle consegne nei Paesi Bassi, ad aprile: i dati del produttore parlano di una probabilità di collisione (per chilometro) fino a sette volte inferiore rispetto alla guida manuale:

Il progetto di una Model Y senza volante

Elon Musk ha dichiarato che la sua compagnia di veicoli elettrici venderà una versione del suo Suv Model Y progettata per funzionare completamente senza l’intervento umano. “Quello che intendiamo fare è realizzare una versione autonoma della Model Y, priva di volante e pedali, adatta al trasporto di gruppi di 6 o 7 persone”, ha spiegato intervenendo a un evento di incontri organizzato dal New York Times. La Model Y, il veicolo più venduto di Tesla, è già disponibile con un sistema di guida autonoma opzionale, che tuttavia richiede ai conducenti di prestare attenzione alla strada.

La vettura descritta da Musk è un progetto distinto dalla guida assistita appena approvata in Italia. Per i clienti italiani il prossimo passaggio sarà l’arrivo dell’aggiornamento software, annunciato soltanto «a breve» che prevede un costo di 99 euro mensili per l’utilizzo del servizio.