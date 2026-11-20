Ancora un venerdì e ancora uno sciopero generale: puntuale come un orologio svizzero, la Cgil ha proclamato una nuova mobilitazione a ridosso del weekend per tutti i settori pubblici e privati tranne che per trasporto aereo, ferroviario e il trasporto merci su rotaia dopo l’intervento della Commissione di garanzia. Tutti gli altri settori potranno essere interessati dalla mobilitazione chiamata da Maurizio Landini e da quella indetta da Cobas, che ha proclamato un proprio sciopero. dovrebbero essere circa 100 le piazze coinvolte in tutta Italia, con Roma come epicentro dell’evento, dove presenzierà Landini insieme a Nicola Fratoianni e a Roberto Gualtieri. Ci saranno poi Napoli, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Palermo, Bari, solo per citare alcune di quelle che si prevede siano maggiormente partecipate.

Le fasce di garanzia sono state confermate per la fruibilità del servizio pubblico e propongono finestre, che variano leggermente da città a città, al mattino per permettere a studenti e lavoratori di raggiungere scuole e posti lavoro, e al pomeriggio per fare il percorso inverso. In queste finestre, che orientativamente durano un’ora e che si aprono al presto al mattino per poi chiudersi e riaprirsi nuovamente tra le 15 e le 17 circa, i mezzi riprendono a girare anche se sono da mettere in preventivo ritardi fisiologici dovuti alle precedenti interruzioni. Ma se c’è chi sciopera c’è anche chi non sciopera: ci sono intere aziende del servizio pubblico che hanno annunciato corse regolari per i propri mezzi, scatenando anche l’ilarità di molti a fronte dell’annuncio di ciò che dovrebbe essere la normalità. Tra le aziende che garantiranno la regolarità delle corse per tutta la giornata, senza interruzioni, ci sono tra le altre Gtt di Torino, Atm di Milano, Eav e Anm di Napoli, Avto di Venezia, Amtab di Bari.

Lo sciopero generale coinvolgerà anche i taxi e i porti, con modalità che ricalcano da vicino quelle per il trasporto pubblico su rotaia e su gomma, con fasce di garanzia garantite soprattutto per chi si sposta dalle isole minori. Lo sciopero di oggi, come già spiegato, non interessa i trasporti ferroviari, che però saranno oggetto di uno sciopero dalle 21 di oggi, venerdì 20 novembre, alle 20 di domani, sabato 21 novembre, indetto da Cub e Sgb. Nelle piazze sono attese migliaia di persone ma è bene sottolineare che stavolta la Cgil ha deciso di andare in solitaria, senza Cisl e Uil, che non hanno aderito alla mobilitazione. La manifestazione di Landini si va ad aggiungere a quella dell’area antagonista ma non è detto che le due vadano a sommarsi, in quanto studenti, centri sociali e associazionismo di territorio di sinistra radicale hanno scaricato la Cgil e li considerano “traditori”.