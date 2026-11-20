Il Regno Unito ha un nuovo record storico. Non è edificante ma l’ha raggiunto. A spasso per il Paese ci sono 1,27 milioni di «individui nati all’estero che sono economicamente inattivi». Per dare l’idea delle dimensioni, il Centre for Migration Control spiega: «Ci sono più migranti inattivi che persone a Birmigham». A proposito di Birmigham, due notizie interessanti. La prima: il Consiglio comunale ha ottenuto un’ordinanza dell’Alta Corte che vieta l’affissione non autorizzata della bandiera inglese con la croce di San Giorgio. La seconda: lo stesso Consiglio, nel piano sulla tutela del patrimonio storico, si prodiga nell’usare parole come «diversità» e «inclusione» e mai, in 48 pagine, «britannico». Accidentalmente, da maggio, Birmigham è guidata da un sindaco di origini pachistane. Islamico. La seduta del giuramento si è aperta con la preghiera dell’imam.