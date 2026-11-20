La partita sui libri scolastici digitali si sposta dal Senato alla Camera, ma la diversità di vedute all’interno della maggioranza non è cambiata. Forza Italia ha presentato a Montecitorio un emendamento per sopprimere la norma sugli ebook contenuta nel decreto scuola, approvato ieri a Palazzo Madama. Una nuova iniziativa parlamentare che conferma la contrarietà degli azzurri al provvedimento fortemente voluto da Fratelli d’Italia.

Il nodo è l’emendamento presentato dalle senatrici di FdI Carmela Bucalo e Anna Maria Fallucchi, che impone agli editori di rendere disponibili i libri di testo scolastici e universitari anche in formato digitale integralmente stampabile, a un prezzo pari al 50 per cento di quello dell’edizione cartacea. Una misura sostenuta anche da Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia nonché sorella del premier Giorgia Meloni, che ha parlato di una possibile riduzione della spesa per le famiglie di circa 200 euro all’anno per figlio.

Ieri il testo ha ottenuto il via libera dell’Aula del Senato con 84 voti favorevoli, 76 contrari e un’astensione, nonostante il voto contrario di Forza Italia. Una divisione emersa già in commissione Bilancio, dove la proposta era stata inizialmente bocciata proprio con il contributo degli azzurri. In Aula tutti i 16 senatori presenti del partito guidato da Antonio Tajani hanno votato contro, mentre FdI ha incassato anche il sostegno della Lega e di Carlo Calenda.

A spiegare le ragioni del dissenso era stata la capogruppo azzurra Stefania Craxi, che aveva sollevato dubbi sulle conseguenze della misura per il settore editoriale e sul rischio di favorire la pirateria. Il vicepremier Tajani aveva comunque escluso ripercussioni sulla tenuta del governo, precisando che il voto contrario riguardava una proposta parlamentare non condivisa.

Adesso il confronto riparte da Montecitorio. Con l’emendamento soppressivo, Forza Italia punta a cancellare la disposizione approvata appena ventiquattr’ore prima, mentre Fratelli d’Italia intende mantenerla nel testo definitivo.