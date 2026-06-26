SuperEnalotto premia Napoli, vinti 179mila euro

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 101 di giovedì 25 giugno, con il Jackpot che arriva sempre più in alto a 184,9 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 26 giugno.
Festeggia però una persona che ha centrato 1 punto 5 da 179.295,56 euro. La giocata vincente – di soli 2 euro - è stata realizzata a Napoli presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Esposito Carlo situato in Via Francesco Cilea, 199.
id="docs-internal-guid-5ccc324e-7fff-53ea-abab-b7f6cfc9a8f2">La combinazione vincente è stata: 25 – 27 – 54 – 72 – 73 – 76 – J 31 – SS 80. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 25 giugno ha assegnato 361.916 vincite.