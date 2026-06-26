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SuperEnalotto premia Napoli, vinti 179mila euro

Centrato un “5” con una giocata di soli 2 euro. Il Jackpot in palio stasera vola a 184,9 milioni

SuperEnalotto premia Napoli, vinti 179mila euro
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Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 101 di giovedì 25 giugno, con il Jackpot che arriva sempre più in alto a 184,9 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 26 giugno.

Festeggia però una persona che ha centrato 1 punto 5 da 179.295,56 euro. La giocata vincente – di soli 2 euro - è stata realizzata a Napoli presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Esposito Carlo situato in Via Francesco Cilea, 199.

id="docs-internal-guid-5ccc324e-7fff-53ea-abab-b7f6cfc9a8f2">La combinazione vincente è stata: 25 – 27 – 54 – 72 – 73 – 76 – J 31 – SS 80. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 25 giugno ha assegnato 361.916 vincite.

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