Bad Bunny, doppia "fiesta" rovinata dal maltempo

La fiesta latina inizia tra le luci dorate del tardo pomeriggio, quando il cielo è dello stesso tono di azzurro della vecchia "bandera" di Portorico. La stessa, per intenderci, esposta al Superbowl, quella nei colori antichi e meno simile a quella americana. Bad Bunny fa la sua apparizione, per il tour del suo Debì Tirar Más Fotos in abito bianco. All'appuntamento all'Ippodromo Snai La Maura di Milano si presentano, in due giorni, 157mila persone. Purtroppo nella seconda serata, ieri, a causa di un fortissimo temporale lo show è stato interrotto dopo 40 minuti, tutti evacuati. Diversi spettatori, colpiti alla testa da grandine di grosse dimensioni, sono rimasti feriti e soccorsi dal 118.

Nello show c'è tutto il suo universo. La banda, gli strumenti tradizionali, la "casita", i cappelli da agricoltore, la rana coquì. I messaggi d'amore universale: "Mientras uno està vivo, uno debe amar lo mas que pueda". Si parla solo in spagnolo, dal palco e sotto. Benito Antonio Martínez Ocasio è diventato popolarissimo dopo che Trump ha definito "disgustoso" il suo concerto durante la finale del campionato della National Football League. Ma la sua storia inizia molto prima. Popolarità, conquistata a suon di battaglie anche politiche, da Black Lives Matter alla protesta per lo scandalo del governatore Roselló, gli ha aperto le porte del tempio, insieme a un Grammy vinto per il miglior album, prima volta per un disco interamente in spagnolo. Dal mondo degli hashtag, dei video virali, anche della moda, è passato presto a riempire gli stadi. Qui ci sono ventagli, flor de maga, e bandiere. Cuba, Messico, Venezuela, Portorico, dove a lungo fu vietato esporla. Per questo pubblico le radici vanno rivendicate, la doppia identità è un valore. "Siamo tutti portoricani", grida dal palco Benito. Mancano i vip, se non quelli venuti a vederlo per passione. L'atmosfera quando cala la notte: non solo reggaeton, si balla la bomba, la plena, il perreo. Omaggio all'Italia: Volare di Domenico Modugno.

Ma con i suoi brani più famosi, Tití Me Preguntó, La Mudanza, Baile Inolvidable, esplode la festa. Da Vega Baja a Milano, nessun artista in famiglia, Bad Bunny non ha raccolto solo numeri. Ha guadagnato spazio e tempo, e ha portato Portorico e la cultura boricua tra i grandi. E nel mainstream.