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LeBron lascia i Lakers dopo otto anni: l’ultima tentazione porta a Curry

Il 41enne giocherà la 24esima stagione Nba: Golden State prepara l’assalto in free agency

LeBron lascia i Lakers dopo otto anni: l’ultima tentazione porta a Curry
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LeBron James, il miglior marcatore di tutti i tempi dell'NBA, disputerà la sua 24esima stagione nella lega, “ma non con i Los Angeles Lakers”. Lo riferisce il sito di informazione sportiva statunitense The Athletic.

James non ha ancora annunciato ufficialmente dove giocherà in futuro, “ma ha ritenuto che fosse giunto il momento di cambiare squadra”, secondo The Athletic.

Secondo l’emittente televisiva sportiva Espn i Golden State Warriors stano pianificando di ingaggiare James non appena si sarebbe aperta la finestra di negoziazione per la free agency, martedì prossimo.

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