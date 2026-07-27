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Basket

LeBron candida i Sixers

Philly prova l’ultima scommessa e lo fa affidando il sogno del titolo a LeBron James

Filippo Tabacchi
LeBron, il vecchio leone cerca casa
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La FIGC. La credibilità del calcio italiano viaggia ormai in retromarcia: se il pesce puzza dalla testa, la FIGC non profuma certo di colonia. Tra la querelle Pirlo e gli spifferi su Maldini e Leonardo, già dipinti come dimissionari, anche l’ultimo residuo di prestigio è evaporato. Restano lo stemma azzurro e quattro stelle mondiali ed oggi sembrano più un ricordo d’epoca che una garanzia.

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I Philadelphia 76ers. Philly prova l’ultima scommessa e lo fa affidando il sogno del titolo a LeBron James, un re di 41 anni che non vuole cedere lo scettro. Accanto a Embiid, Maxey e Jaylen Brown, il Prescelto porta esperienza, leadership e una fame che il tempo non ha saziato. Ma ai 76ers il talento non è mai mancato perché il vero avversario resta la salute. Se i corpi reggono, l’Est ha una contender.

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Grande è la confusione sotto il cielo bianconero e la situazione non potrà che aggravarsi. Arthur è ancora a libro paga, Jonathan David è già stato bocciato da Spalletti. Stipendi da nababbi, contratti eterni e milioni sul groppone. A Torino cambiano allenatori e dirigenti, ma il mercato resta lo stesso, prima comprano il problema poi cercano qualcuno a cui regalarlo.

Lebron JamesFigcCalciomercato

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