LeBron, il vecchio leone cerca casa

L'Inghilterra ha inventato il calcio e perfezionato il rimpianto. Dal 1966 colleziona generazioni d'oro, grandi attese e finali mancate. Cambiano tecnici e campioni, non il finale: quando il traguardo si avvicina, la storia le pesa sulle gambe. Anche stavolta è arrivata quasi in fondo. Più che la patria del football, è già la capitale mondiale del sarà per la prossima volta.

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Nella savana il vecchio leone non cede lo scettro, costringe gli altri a strapparglielo con i denti . LeBron James, a 41 anni, ha ancora lo stesso istinto. Lasciati i Lakers, tratta la squadra giusta per un'ultima caccia al titolo, una Last Dance senza nostalgia. Non cerca un saluto, ma il 5° anello. Il re della foresta può invecchiare, ma finché ruggisce si vocifera che New York...

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Il calcio costa sempre di più, ma non è detto che valga il prezzo del biglietto, anzi.

Gli abbonamenti lievitano, i pacchetti si moltiplicano e la pazienza dei tifosi si assottiglia. DAZN ha cambiato il modo di vedere la Serie A, ahinoi anche il modo di pagarla. Alla fine il pallone resta una passione, non un bene di lusso. E quando seguirlo diventa un sacrificio, qualcuno ha già perso la partita