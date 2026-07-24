Nba, LeBron James sceglie Philadelphia: “Voglio vincere un altro titolo”

Aveva chiuso. Aveva pensato che fosse arrivato il momento di appendere le scarpe al chiodo. Invece LeBron James, a 41 anni, scenderà ancora in campo. Dopo settimane frenetiche di rumors incontrollabili tra un ritorno a Cleveland o Miami, il “Re” ha preso la sua ultima decisione: Philadelphia. Contratto da due anni per 8 milioni di dollari per la leggenda ex Lakers, che sposa l’ambizioso progetto dei 76ers per tentare l’ultimo assalto al titolo.

James aveva chiuso la stagione 2025-26 da protagonista: con l’infortunio di Luka Dončić, l’ex Cavaliers si è caricato sulle spalle i Lakers, trascinandoli fino al secondo turno dei playoff, prima di arrendersi 4-0 agli Oklahoma City Thunder. Sembrava finita e lui stesso, oggi, lo ha scritto su X: «Pensavo di aver chiuso quando è finita la stagione. Non ero pronto ad annunciarlo e sapevo di aver bisogno di un po’ di tempo per decidere davvero, ma ero abbastanza sicuro di aver giocato la mia ultima partita. Sono stato sincero in quell’ultima conferenza stampa quando ho detto che avevo bisogno di guardarmi dentro e decidere se amo ancora questo sport».

Si è guardato dentro e ha capito che il suo cuore batte ancora per la palla a spicchi ma, ancora più del cuore, è il suo agonismo da campione a spingerlo. Una decisione che ha fatto storcere il naso anche alla Lega, non per la destinazione, ma per le tempistiche. Il commissioner Adam Silver, infatti, aveva espresso pubblicamente la propria frustrazione per il temporeggiamento di James, visto che c’era il calendario da stilare. Perché, anche a 41 anni, malgrado le stelle emergenti come Wembanyama o quelle già affermate come Jokić e Dončić, l’NBA è ancora la Lega di LeBron e le sue partite restano una priorità, soprattutto per l’Opening Night e il Christmas Day.

La scelta di Philadelphia è la più logica per la fisionomia del roster, ulteriormente rinforzato con l’arrivo via trade di Jaylen Brown (ex Boston), e per una Eastern Conference che LeBron ha dominato per anni e che, a eccezione dei New York Knicks, freschi campioni NBA, offre maggiori possibilità di competere rispetto al selvaggio West.Il suo agente, il potente Rich Paul, lo aveva detto già l’anno scorso: LeBron non farà un farewell tour. Quando e se si ritirerà lo comunicherà lui al termine della stagione: niente passerella nelle arene per i saluti, ma scarpe allacciate e battaglie rinnovate, con una nuova maglia, un nuovo ruolo, ma lo stesso ardore: «Voglio ancora sacrificarmi. Voglio ancora lavorare. Voglio ancora dare il massimo. Voglio ancora competere, vincere e avere la possibilità di provare l’emozione della vittoria» La Lega è nuovamente avvisata.