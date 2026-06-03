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Nba tra New York e il Texas, le notti più lunghe delle due Americhe

La fame lunga mezzo secolo della Grande Mela sfida la dinastia giovane e feroce di San Antonio

Nba tra New York e il Texas, le notti più lunghe delle due Americhe
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Ventisette anni dopo, il destino è di nuovo un cerchio perfetto. Oggi, nel 2026, l'incrocio più romantico e inatteso della pallacanestro moderna riapre quel libro. Non chiamatela semplicemente sfida tecnica, questo è lo scontro totale tra due galassie, due filosofie e due culture urbane agli antipodi, pronte a mandare tutto in blackout. Da un lato la Grande Mela, la città del basket che digiuna dal 1973, quando le strade erano quelle di Taxi Driver. I Knicks, sotto la guida di Mike Brown, hanno mixato la classica durezza da playground a un'efficacia offensiva totale. Il Madison non è un'arena, è un tempio. Dall'altro lato la risposta texana all'impossibile, una dinastia rigenerata a tempo di record, la seconda squadra più giovane di sempre a giocarsi l'anello. Guidati in panchina da Mitch Johnson, gli Spurs sono il manifesto del Texas profondo, orgoglioso, silenzioso, maniacale nella disciplina. Se i Knicks sono il traffico assordante e le luci accecanti di Manhattan, San Antonio è la precisione, elettrificata dai lampi di Vassell e Castle.

Il cuore pulsante della serie è però un duello epico, una fiammata che ridefinisce tutto: Jalen Brunson contro Victor Wembanyama (foto). Brunson è il Re Sole della Grande Mela. Zero centimetri da gigante, la mente di un trader e un repertorio di palleggi, esitazioni e tiri da manuale. È il sovrano assoluto del clutch time, l'uomo a cui dare la palla quando la pressione toglie il fiato. Contro di lui, l'Alieno. Victor Wembanyama non è più un prototipo da laboratorio ma una realtà dominante. Braccia infinite, fluidità da guardia e un corpo da centro: Wemby è l'evoluzione della specie. Sul parquet porta con sé un legame profondo, quasi spirituale, con il suo mentore ed ex coach Gregg Popovich, seriamente malato: una connessione che va oltre lo sport.

Sarà una serie di contrasti assoluti, uno shock culturale trasmesso in prima serata: la fame cinquantennale della metropoli contro la freschezza spavalda della Lone Star. Chi vi scrive farà il tifo per San Antonio e voi?

Tv: gara-1 Spurs-Knicks stanotte ore 2,30 diretta Prime Video, differita Sky

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