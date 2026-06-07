Caldo e cuore: chi rischia di più durante le ondate africane

Le ondate di calore sottopongono il nostro corpo ad uno stress considerevole. Per questo motivo bisogna essere particolarmente vigili e limitare e adattare gli allenamenti e condurre uno stile di vita adeguato all’età e alle proprie patologie. Negli ultimi anni l’inizio dell’estate si presenta improvvisamente e non consente l'acclimatamento: non c’è il tempo per acclimatarsi. Si tratta di un aspetto da tenere in considerazione, soprattutto perché gli eventi sportivi estivi non riguardano solo atleti esperti o allenati, ma anche dilettanti, i cui corpi non sono necessariamente abituati a tali sforzi, specialmente a queste temperature.

Conoscere i segnali di allarme del colpo di calore

L'ipertermia, o colpo di calore, si verifica quando una persona che non suda a sufficienza subisce un rapido aumento della temperatura corporea che non può essere mantenuta al di sotto dei 37 °C (98,6 °F). Questo rischio riguarda principalmente i neonati, i bambini piccoli e gli adulti particolarmente esposti al calore (atleti o lavoratori all'aperto). È importante prestare attenzione in caso di estrema stanchezza, vertigini e stordimento, nausea e vomito, crampi muscolari, sete eccessiva e mal di testa. Un sintomo meno noto del colpo di calore è che può manifestarsi anche con un'alterazione dello stato mentale (insolita aggressività, confusione mentale, perdita di coscienza).

Si tratta indubbiamente di un'emergenza, per questo motivo è necessario contattare immediatamente i servizi di emergenza. Nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi, spostare la persona all'ombra o in un luogo fresco e spruzzarla con acqua fresca, ventilarla o coprirla con panni umidi per abbassare la temperatura. Si sconsiglia l'assunzione di aspirina o paracetamolo per trattare febbre o mal di testa. Il paracetamolo è inefficace in questa situazione e l'aspirina può ostacolare la capacità del corpo di adattarsi al calore.

Rinfrescarsi in qualsiasi situazione

Per contrastare al meglio gli effetti del caldo, è fondamentale rimanere il più possibile al fresco. Diverse strategie possono essere d'aiuto: la prima è portare sempre con sé una scorta sufficiente di bottiglie d'acqua quando si viaggia e bere molti liquidi anche se non si ha sete. A casa, è consigliabile dotare le stanze di ventilatori o condizionatori d'aria, quando possibile. Bisogna aumentare la frequenza di bagni e docce a una temperatura di 1-2 °C inferiore alla temperatura corporea.

Sia gli anziani che i bambini dovrebbero evitare di uscire durante le ore più calde, ma se in casa fa troppo caldo, perché non trascorrere qualche ora in un luogo fresco (cinema, biblioteca, supermercato, museo, ecc.)? Ricordare che è possibile mantenere fresca la casa chiudendo le finestre durante il giorno e aprendole di notte se le temperature si abbassano. Per tutti, è consigliabile evitare attività fisiche intense, soprattutto perché le ondate di calore sono spesso accompagnate da picchi di inquinamento.

Evitare i fattori di rischio

Sebbene sia consigliabile bere il più spesso possibile, l'acqua è l'unica bevanda raccomandata. Infatti, durante le ondate di calore, è fondamentale ridurre al minimo il consumo di alcol e bevande zuccherate, o quelle ad alto contenuto di teina e caffeina, a causa del loro effetto diuretico che tende a peggiorare la disidratazione. È importante proteggersi, anche durante brevi periodi di caldo: non dimenticare mai di indossare abiti leggeri quando si esce, proteggere il capo con un cappello e gli occhi con occhiali da sole ad alta protezione.

È importante notare che, sebbene le scottature solari non siano causate direttamente dal calore estremo, si verificano quando la pelle è esposta direttamente al sole e possono essere accompagnate da dolore e febbre. Inoltre, il fumo e l'uso di alcuni farmaci, in particolare le anfetamine, sono fattori di rischio che possono peggiorare gli effetti del calore. Chi assume farmaci dovrebbe anche consultare il foglietto illustrativo per assicurarsi che i medicinali non interferiscano con la capacità del corpo di adattarsi al calore (diuretici, neurolettici, ecc.) e verificare la temperatura di conservazione dei farmaci.

Adottare precauzioni durante la guida

Sebbene l'estate sia sinonimo di vacanze, a volte significa anche lunghe ore trascorse in auto prima di raggiungere la propria destinazione. Questo può rappresentare un rischio, perché i lunghi viaggi richiedono di rimanere seduti per periodi prolungati.

Ciò aumenta il rischio di flebite, una condizione nota anche come trombosi venosa profonda, che si riferisce alla formazione di coaguli di sangue nelle vene profonde delle gambe quando la circolazione sanguigna è compromessa. La disidratazione aggrava questo rischio causando un aumento della concentrazione del sangue, che si addensa.