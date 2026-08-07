Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 12:50
In evidenzaAggiornato alle ore 12:50
Alta Portineria

Il cocktail di Messi

Gli esperti dicono che Niccolò Branca, patron dell’amaro, forse fatturerà dopo i mondiali molto di più dei soliti 500 milioni di dollari

Roberto Alessi
Messi doppia CR7: la Pulce guadagna oltre 8 milioni di euro al mese
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Pare che Lionel Messi sia amante del «Fernandito», una sorta di bevanda nazionale argentina, un cocktail rilanciato dai successi della Nazionale Argentina (arrivata seconda ai mondiali). Si chiama così perché è il diminutivo scherzoso e popolare di Fernet, unito alla dolcezza della Coca-Cola. Gli esperti dicono che Niccolò Branca, patron dell’amaro, forse fatturerà dopo i mondiali molto di più dei soliti 500 milioni di dollari. Oltre il 91% del fatturato totale proviene dai mercati internazionali, con l’Argentina in cima grazie al consumo dei tifosi di calcio fissati col Fernandito. Lionel Messi è miracoloso: quando a gennaio ha confessato di bere vino mischiato con Sprite le azioni della Coca-Cola sono salite del 5%, 13 miliardi di dollari in soli tre giorni.

CocktailLionel Messi

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.