Il cocktail di Messi

Pare che Lionel Messi sia amante del «Fernandito», una sorta di bevanda nazionale argentina, un cocktail rilanciato dai successi della Nazionale Argentina (arrivata seconda ai mondiali). Si chiama così perché è il diminutivo scherzoso e popolare di Fernet, unito alla dolcezza della Coca-Cola. Gli esperti dicono che Niccolò Branca, patron dell’amaro, forse fatturerà dopo i mondiali molto di più dei soliti 500 milioni di dollari. Oltre il 91% del fatturato totale proviene dai mercati internazionali, con l’Argentina in cima grazie al consumo dei tifosi di calcio fissati col Fernandito. Lionel Messi è miracoloso: quando a gennaio ha confessato di bere vino mischiato con Sprite le azioni della Coca-Cola sono salite del 5%, 13 miliardi di dollari in soli tre giorni.