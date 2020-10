Bergoglio ecumenico nell'Empireo

Chi si innalza di colpo al vertice dell'Empireo delle copie vendute? Papa Francesco che con Fratelli tutti. Enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale (San Paolo Edizioni) vende la bellezza di 11mila e quattrocentosessantacinque copie. Abbastanza per scalzare dal trono il re delle classifiche: Ken Follett. Il prequel de I pilastri della terra, ovvero Fu sera e fu mattina nella settimana ferma il suo bottino di copie a 10mila e ottocentoquarantasette. Sempre molte per questa avventura medievale, che inizia con una invasione vichinga, ma non abbastanza per competere con Sua Santità. Anche perché se si guarda in terza posizione chi si trova? Sorpresa, di nuovo Jorge Mario Bergoglio con Fratelli tutti. Lettera enciclica sulla fratellanza e l'amicizia sociale, questa volta in edizione integrale per i tipi della Paoline Editoriale Libri. Sono altre 10mila e centoventinove copie. Quindi in totale il Pontefice sorpassa abbondantemente le 21mila copie confermando la grande capacità mediatica che aveva dimostrato con le encicliche precedenti. Soprattutto la Laudato si' che era stata una grande dominatrice delle classifiche librarie.

Cambio improvviso anche al quarto posto, anche se di natura molto più laica. Arriva Scheletri (Bao Publishing) del disegnatore Zerocalcare, al secolo Michele Rech. Si tratta di un romanzo a fumetti che racconta il rapporto complesso che ognuno di noi ha con le verità che vuole nascondere e convince, da subito, 9mila seicentottantasei lettori.

In netto calo invece il romanzo mussoliniano di Antonio Scurati che, questa settimana, deve accontentarsi del quinto posto. M. L'uomo della provvidenza (Bompiani) non se la cava male a copie vendute, quasi ottomila, ma la concorrenza è davvero forte in questo momento. E questo rende ancora più notevole il continuo permanere in classifica di Valérie Perrin con il cimiteriale (per ambientazione) Cambiare l'acqua ai fiori (e/o). Sesto posto e la bellezza di quasi 7mila copie, si appresta a diventare un long seller.