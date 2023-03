Azioni GVS: un conto è raccontarla, un contro agire

È il vecchio adagio tra il dire e il fare c’è in mezzo al mare. Per fortuna quando lo scrivi c’è sempre qualcuno che ha la testa sulle spalle e il polso fermo e agisce. Questa volta l’Indipendente di Borsa l’ha raccontato ovvero abbiamo messo in mostra in alcune puntate precedenti come le azioni GVS quotate a Borsa Italiana stessero per spiccare il volo e quindi i tempi erano non sospetti ma non abbiamo dato il nostro leggendario buy. E quindi stiamo a guardare. Mentre altri lettori ingrassano. Così gira il fumo della Borsa e non puoi fare altro che adattarti al gioco … Oggi le azioni GVS hanno superato il +6% di apprezzamento e quindi l’acquolina in bocca fa il suo effetto.

Per fortuna le altre due azioni che abbiamo citato nelle puntate precedenti sono nella pancia dell’Indipendente di Borsa per cui non possiamo lamentarci. La prima è Esprinet che ci porterà lontano in quanto gli obiettivi di un bottom up come questo sono alti se non altissimi. Stiamo parlando infatti di un rovesciamento non da poco e basta guardare i volumi e notare come siano superiori anzi ben superiori a quelli precedenti per constare che siamo in buona compagnia insieme ad investitori dalle tasche profonde.

L’ultima azione è Saes Getters che abbiamo comprato lunedì scorso a limite 31 e che ci prepariamo a vendere quando arriva a 33.19 euro. Un piccolo giretto giusto per tenerci occupati ma che fa piacere in una borsa che è passata dal grande terrore della crisi bancaria (che non c’è) ad una accumulazione strisciante. Della serie siamo ad aprile e prima del fatidico “sell in May and go away” abbiamo ancora un mese di tempo per goderci il rialzo. E quindi non buttiamo via il bambino con l’acqua sporca e godiamoci la primavera e l’ultima rincorsa del rialzo.

