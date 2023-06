L'immobiliare Usa sorprende tutti e vola: cambia il quadro?

La davamo tutti per morta e defunta l’inflazione! E persino qualche perverso operatore finanziario era arrivato a benedire i fumi della recessione che si alzavano da lontano. Ed invece la grande sorpresa è arrivata questa settimana: se gli uffici negli USA sembrano arrancare il residenziale scoppia, vola, si ingrassa e il grafico ci mostra vette che appaiono ora come ora invalicabili e soprattutto incrollabili. Pubblico di seguito 3 grafici che danno il polso della situazione senza tanti giri di parole: il primo mostra l’inizio di nuove case negli USA e vedete che il dato di maggio (linea blu) è quello più alto dal 2016 ad oggi.

Il secondo mostra come le case con più di 5 stanze in costruzione sono su un massimo storico dal 1970 ad oggi alla faccia di chi pensa che il mondo sia andato avanti tutto uguale: forse alcuni hanno guadagnato ed altri non hanno beccato un soldo ma tant’è:

Se vuoi conoscere le migliori strategie di trading scoperte da Emilio Tomasini clicca qui >>

Ed infine udite udite ecco le previsioni dell’inflazione degli ultimi anni ad opera della FED. Tutte sballate perché come abbiamo visto dal grafico dell’andamento del mercato immobiliare alla fine della fiera l’economia fa quello che gli pare:

Ed infine il grafico del Dr. Copper, del rame, indicatore primo della situazione economica che proprio in questi giorni ha rimbalzato su una trendline che ha costruito a partire dal patatrac del covid. Un segno questo per molti operatori che la recessione non si vedrà mai, si vedranno solo i fumi della recessione ma la recessione in carne ed ossa mai.

A questo punto ricordiamo la nostra sommessa posizione: l’inflazione non va via come la febbre con la tachipirina, rimane nel corpo dell’economia a lungo e che il potere di acquisto si sia dimezzato nel corso degli ultimi anni basta andare a fare la spesa e chiedersi come hanno fatto certi prodotti a costare delle cifre impensabili. La realtà è che l’investitore privato deve esse accorto ai propri risparmi ora come non mai perché se non investe o in case o in oro o in azioni l’inflazione si porta via il valore dei soldi (si è già portata via il valore dei soldi ?).

Che fare ?

Se vuoi conoscere le migliori strategie di trading scoperte da Emilio Tomasini clicca qui >>

Per il momento ci consoliamo con la nostra segnalazione di buy su Unicredit che sta per arrivare alla fatidica soglia di 21.65 che è il nostro obiettivo. E per Unicredit è facile dare una risposta: vendi, guadagna e pentiti.

Se vuoi conoscere le migliori strategie di trading scoperte da Emilio Tomasini clicca qui >>