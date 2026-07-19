19-7-’94: i club pensavano già agli stranieri

Il viaggio a cavallo della nostalgia finisce oggi. La speranza è che per colorare di azzurro l’estate del Mondiale non debbano mai più servire ricordi. Di certo il Mondiale è mancato a noi, ma anche noi siamo mancati al Mondiale. Presto conosceremo il nuovo ct, guai però a lasciarlo solo. A marzo, Gattuso avrebbe voluto un paio di giorni per uno stage, poi surrogato con le cene di gruppo. Ma già Sacchi, prima di Usa ’94, reclamava più giorni insieme a Coverciano, e aveva tutti contro e non otteneva nulla. Perché ai club di A, che ora vorrebbero suggerire anche il ct, della Nazionale non è mai importato nulla, loro che arrivano a tesserare anche 20 stranieri in un gruppo di 25 giocatori, giusto perché i regolamenti impediscono di fare il pieno. E allora torniamo su quell’aereo, in volo da Los Angeles a Roma, dopo la finale ’94.

Diceva Pescante, allora presidente del Coni: «In Italia ci sono troppi stranieri, i club dovrebbero pensare di più alla Nazionale»: 32 anni fa, quando in campo di stranieri ne andavano solo 3. Riletta, una frase che fa sorridere. Averceli oggi 8 italiani per squadra in campo...