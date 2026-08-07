Pazzo Real: 140 milioni per Diomande

Se il Real Madrid spende 140 milioni (bonus inclusi) per Diomande (Lispia), in Italia si pensa più ai rinnovi di contratto in questa fase in attesa dei saldi di mercato ferragostani. Ne sa qualcosa la Roma che non riesce a trovare l’esterno offensivo tanto agognato da Gasperini e così, dopo i due di picche ricevuti da Greenwood, Summerville e Nusa, ha blindato col rinnovo annuale Pellegrini. Pure l’Inter - in attesa di soddisfare Chivu per il laterale destro richiesto a gran voce dal condottiero romeno - si concentra sulla blindatura dei suoi gioielli: prolungamenti in arrivo per Pio Esposito (2031) e Dimarco (2030). Nel frattempo sull’altra sponda del Naviglio il Milan continua a strizzare l’occhio a Soulè (Roma) e valuta lo svincolato Guerreiro (ex Bayern) per puntellare la corsia mancina, dove Bartesaghi (acerbo) ed Estupinan (deludente) non convincono. Pure il Napoli è alle prese coi rinnovi: lavori in corso per quelli di capitan Di Lorenzo (2029) e McTominay (2030 con opzione per il 2031) a far da apripista agli arrivi già impostati di Favasuli (per 8 milioni dal Catanzaro) e Badiashile (in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea). Prima però l’ordine tassativo di De Laurentiis rimane quello di sfoltire la rosa. Lo stesso imperativo che regna in casa Juve, anche se ieri il ds Massara era in azione a Milano per portare avanti i dialoghi per arrivare a Lucumì (Bologna) e Zirkzee (Manchester United). Spalletti si aspetta altri colpi per puntare allo Scudetto.