Lavori in corso tra le big della A

A due settimane esatte dall’inizio del campionato è tempo di prove generali per molti allenatori. Quale occasione migliore del sabato odierno che vedrà scendere in campo praticamente tutta la Serie A. A partire dal Derby d’Italia in salsa australiana. L’Inter ci arriva come la squadra da battere del nostro calcio. I nerazzurri rimangono i favoriti per la vittoria del tricolore. Motivo per cui - al di là delle richieste di Chivu - non dobbiamo aspettarci grosse novità nei prossimi giorni in casa interista. Manca un esterno destro visto che Dumfries non è stato ancora sostituito. Per il resto col recupero alla causa di Pavard la difesa appare al completo e pure in mezzo al campo c’è tanta abbondanza, nonostante il tecnico romeno speri nel colpo Curtis Jones (il Liverpool però spara alto e vuole 40 milioni).

Scenari molto diversi in casa bianconera, dove la Juve appare ancora essere un cantiere aperto. I nuovi acquisti Alajbegovic e Kolo Muani forse debutteranno

oggi, ma Spalletti necessita di altri rinforzi: in particolare un portiere (in lizza Suzuki, Vicario e Milinkovic-Savic), un centrale mancino (assalto in corso a Lucumì del Bologna) e una punta di scorta (lavori in corso per arrivare a Zirkzee in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United).

Esame di spagnolo oggi per il Napoli targato Allegri che se la vedrà col Celta Vigo, che sta soffiando agli azzurri Zeballos (Boca Juniors). Poca male: Max spera di consolarsi con Gabriel Jesus (Arsenal). Summit notturno ieri a Castel di Sangro tra l’agente Branchini e la dirigenza azzurra per studiare la fattibilità dell’operazione. Nel frattempo il club di De Laurentiis ha in pugno Favasuli (Catanzaro) e Badiashile (Chelsea). Ecco perché la priorità del ds Manna è quella di sfoltire l’organico: in uscita Lukaku, Lucca, Ngonge, Cajuste, Folorunsho, Marin e Lang.

Test di collaudo dal sapore internazionale pure per il Milan che se la vedrà col Chelsea. Il Diavolo è rimasto fermo ai botti

Ramos e Gila. Per sognare lo Scudetto come dichiarato da Amorim serve, però, altro. Tradotto: mancano all’appello un altro difensore centrale, un esterno a tutta fascia e un fantasista mancino. Per quest’ultima casella occhio a Soulé (Roma) e Brahim Diaz (Real Madrid) in ordine di fattibilità. Nel frattempo oggi potrebbe toccare a Leao dal primo minuto: chissà che il Diez lusitano non si riveli come un nuovo acquisto per la truppa rossonera, visto che il corteggiamento del Galatasaray non sembra attecchire.

Sfida alla Premier pure per la Roma che se la vedrà contro il Brighton: Gasperini è contento degli acquisti arrivati, ma non pienamente soddisfatto. Il motivo è semplice: serve almeno un vice Wesley (muro del Toro per Cacciamani) e un esterno d’attacco (il sogno è Endrick del Real Madrid).