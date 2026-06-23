23-6-'98. L'ultimo gol mondiale del Codino

Dici Baggio ed evochi un fenomeno. Baggio Roberto, ovviamente. Anche se uno come Dino, avrebbe fatto molto comodo anche ai ct contemporanei. Che anni, quegli Anni, altro che nostalgia canaglia. Robi è l'unico calciatore italiano ad avere segnato in 3 diverse edizioni dei Mondiali. Due gol nel '90, 5 nel '94, altri 2 nel '98. In totale sono 9, come Paolo Rossi (78 e 82) e Bobo Vieri (98 e 2002) L'ultimo gol mondiale del Codino compie 28 anni giusto oggi. Baggio segnò all'Austria, ultima partita del girone, nello Stade de France, impianto simbolo di quel Mondiale, successivamente teatro della nostra eliminazione contro i Bleus e poi ovviamente del loro trionfo sul Brasile. In campo alle 4 del pomeriggio, a Parigi un caldo appiccicoso, già simile a quello di 28 anni dopo, ma niente hydration break, ché Blatter non ci aveva pensato o forse non sapeva come venderli.

Il vantaggio di Vieri, poi l'azione da scuola calcio fra Inzaghi e Baggio, che mai hanno giocato insieme nei club e pochissimo anche in Nazionale. Un gol bellissimo che per Baggio diventa facile per tutto quello che c'è stato prima. C'è YouTube per chi non lo ricorda.