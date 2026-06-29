29-6-'82, e Bearzot imbrigliò Diego

L'urlo di Tardelli in finale con la Germania, i 3 gol di Rossi al Brasile, la sua doppietta in semifinale alla Polonia: sfogliando l'album della nostalgia, dal Mondiale vinto nel 1982 spunta anche la marcatura di Gentile a Maradona, 90' mai visti prima e forse neppure dopo. Delle 83 partite degli azzurri nella storia della Coppa del Mondo, Italia-Argentina dell'82 è l'unica disputata il 29 giugno. Stadio Sarrià di Barcellona, in tribuna più italiani che argentini, ma soprattutto tanti brasiliani che tifavano per noi, considerati i più deboli di quel gironcino a 3 da cui sarebbe uscita una delle 4 semifinaliste. E l'Italia, dopo i 3 pareggi con appena 2 gol contro Polonia, Perù e Camerun, non spaventava nessuno. Ma nessuno sapeva quel che Bearzot e Gentile avevano preparato per il più forte calciatore del mondo. Certo, un calcio al limite. Si contarono 23 falli, 1 ogni 4 minuti. Oggi sarebbe impossibile (per fortuna, diciamolo), ma l'arbitro Rainea, che ammonì Gentile a fine primo tempo e poi mai più, già allora fu molto criticato, non solo dagli argentini.

Maradona di falli ne subì 30, perché quando non ce la faceva Gentile, ci pensava qualcun altro. Bloccato Maradona, Tardelli e Cabrini portarono l'Italia sul 2-0, Passarella fissò il 2-1, primo passo azzurro verso la gloria.