Ad Elkann serve un coraggio da Agnelli

Accadono molte cose, alcune previste e prevedibili, tipo l’Inter che stravince a Lecce o la Roma che si ritrova a Udine ma poi la Fiorentina data per cotta insieme con il suo allenatore Palladino già con la valigia pronta eppure vincente all’Olimpico sulla Lazio in una partita folle, tra espulsi (i due allenatori fra questi) risse, insulti, accuse al mediocre arbitro Rapuano, il calcio balera che ha avuto il suo show migliore a San Siro là dove alla fine della difficile ma vincente gara del Milan sul Parma, hanno dato spettacolo Conceiçao e Calabria, allenatore e vicecapitano che se le sono dette mille e sono stati frenati e divisi prima di venire alle mani e sarebbe stato bello e positivo. Perché gli stessi attori hanno detto che tutto è finito sul campo, solita storiella per significare che loro sono i proprietari dell’evento e quindi possono comportarsi come meglio credono, come accade spesso anche nelle discoteche. Il Milan è teatro di sceneggiate puntuali, Hernandez-Leao hanno già dato il loro meglio, l’allenatore recita parti da Mario Merola, la società dovrebbe riportare ordine. A proposito di società, nessuna notizia da Torino, nel senso di Juventus, crisi chiara, se ci fosse ancora un Agnelli, nel senso di Gianni&Umberto l’attuale dirigenza dovrebbe cercarsi un altro tipo e posto di lavoro, nessuno escluso compreso, ovviamente l’allenatore.

Ci sono precedenti illustri e agghiaccianti, direbbe Conte, per la stessa Juventus, 26 giugno del 1991 Gianni Agnelli decide di cancellare il new deal bianconero, la squadra ha concluso al settimo posto il campionato con 37 punti (combinazione gli stessi di oggi)e dunque consiglio direttivo sciolto in minuti 5, liquidato Montezemolo, esonerato Maifredi che veniva dal Bologna, guarda un po’. Ma John Elkann avrà tempo, voglia e coraggio come il nonno? Dubito, escludo. Meglio per le altre che corrono per lo scudetto, la Champions.