Atalanta-Roma, chi scenderà in campo e dove vederla in tv

Dopo la vittoria in extremis del Napoli allo Stadium, la 31ª giornata di Serie A potrebbe offrire un ultimo colpo di scena tra due squadre impegnate nella rincorsa all’Europa che conta; l’Atalanta di Gasperini e la Roma di Mourinho. Il momento delle compagini che si sfideranno lunedì sera dalle 20:45 non potrebbe essere più diverso. La Dea non vince in campionato dalla trasferta a Cremona ed è scivolata al settimo posto, a meno cinque punti dall’Inter, che al momento occupa il posto buono per la Conference League. La Magica, invece, è reduce da tre vittorie consecutive senza subire gol ed è a pari punti col Milan; in caso di vittoria aggancerebbe la Juventus al terzo posto. Vediamo quindi le possibili scelte dei tecnici e dove vedere questa partita via satellite o in streaming.

Come giocherà l'Atalanta

La situazione che dovrà affrontare Gasperini alla vigilia della sfida chiave con la Roma non è delle più semplici, con parecchi dubbi che non sono stati risolti nemmeno dalla seduta di allenamento domenicale. Per capire se Mario Pasalic potrà rientrare a disposizione del tecnico dei bergamaschi toccherà quindi aspettare la rifinitura di lunedì. Nonostante i tentativi fatti in settimana di recuperarlo, non sarà della partita Ademola Lookman, bloccato da una distrazione al bicipite femorale della coscia destra. L’anglo-nigeriano sta meglio e potrebbe tornare in campo nel prossimo impegno di campionato contro il Torino.

Visti i molti infortuni, Gasperini sarà più o meno costretto a schierare un undici di emergenza. In porta Marco Sportiello dovrebbe spuntarla nel ballottaggio con Juan Musso, mentre la difesa a tre sarà quella di sempre con Toloi, Djimsiti e Scalvini. Se non dovesse farcela il croato, sulla mediana spazio alla coppia oranje De Roon-Koopmeiners. In attacco, invece, zero dubbi: accanto al ritrovato Duvan Zapata scenderà in campo Hojlund, finito da qualche tempo fermamente nel mirino del Bayern Monaco. Occhio, poi, alla situazione ammoniti: un cartellino giallo potrebbe costare un turno di squalifica ad Ederson, Maehle e Zappacosta.

Come giocherà la Roma

Dopo la storica rimonta contro il Feyenoord in Europa League, riflettori puntati su Paulo Dybala, che ha una gran voglia di tornare in campo e rendere ancora più ricco il bottino di gol in stagione. Chi segue la Roma dice che a Trigoria si è visto in buona forma sia sabato che nella rifinitura domenicale ma non è certo se il fastidio all’adduttore visto contro gli olandesi sia davvero risolto. L’entusiasmo è tanto ma toccherà a Mourinho decidere se metterlo in campo da subito o se preferire il giovane Solbakken sulla tre quarti per supportare il ritrovato Tammy Abraham. L’attaccante inglese, con l’assist per il gol di El Shaarawy nel carniere, avrebbe voglia di ritrovare il gol in trasferta dopo più di tre mesi. L’anno scorso al Gewiss Stadium aveva messo una doppietta, quindi i precedenti sono a suo favore.

A complicare il lavoro di Mourinho l’indisponibilità di due pezzi da novanta come Chris Smalling e Georginho Wijnaldum. Il tecnico lusitano è quindi costretto ad una difesa a tre del tutto inedita: accanto ad Ibañez e Llorente ci sarà Mancini. Se Dybala dovesse farcela a scendere in campo accanto al capitano Pellegrini, si aprirebbe il ballottaggio sulla sinistra. Spinazzola potrebbe avere un turno di riposo, lasciando spazio ad uno tra El Shaarawy e Zalewski. Se l’italo-polacco dovesse spuntarla, Celik andrebbe a destra; sulla mediana, invece, dovrebbe essere il turno di Matic e Cristante.

Le formazioni probabili

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners; Hojlund, Zapata.A disposizione: Musso, Rossi, Okoli, Demiral, Palomino, Bernasconi, Soppy, Muhameti, Pasalic, Boga, Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Kumbulla, Spinazzola, Bove, Tahirovic, Camara, Solbakken, Volpato, Belotti. Allenatore: José Mourinho

Arbitro: Massimiliano Irrati (Sezione di Pistoia)

Dove vederla in tv

Atalanta-Roma, la partita che chiuderà la 31ª giornata del campionato di Serie A, si giocherà a partire dalle 20:45 di lunedì 24 aprile al Gewiss Stadium di Bergamo. Sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e quindi disponibile solo per chi è abbonato alla piattaforma di streaming. Gli utenti Sky potranno evitare problemi legati alla connettività attivando l’opzione Zona DAZN, che attiverà il canale 214 via satellite.

Se invece siete a giro per l’Italia per il ponte del 25 aprile, nessun problema: la gara sarà trasmessa sia sul sito della piattaforma che tramite le varie app disponibili per tablet e smartphone. Vista l’importanza della partita per la corsa Champions, la coppia dei telecronisti sarà una delle migliori della piattaforma, Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. Da non perdere, poi, il commento da studio, dove, nel programma Super Tele, accanto a Pierluigi Pardo e ai suoi ospiti, ci sarà anche Francesco Totti. Buona partita a tutti!