Champions, Juventus divisa tra prudenza e paura

Ascolta ora 00:00 00:00

Indovinate quale è stata la sola squadra che ha pareggiato? Elementare: 0 a 0 noioso, secondo cattive abitudini della Juventus, partita sporca, rinunciataria, senza carattere, senza personalità, soprattutto senza gioco, contro un avversario per nulla irresistibile, un punto utile per i play off. La migliore giocata della Juventus si è presentata nel primo tempo, è stato un colpo di tacco al volo di Thiago Motta su un pallone che aveva oltrepassato la linea. Questo per dire che novanta minuti sono stati una lagna, nel primo tempo nemmeno un tiro in porta di entrambe le squadre, nel secondo roba piccola, molta prudenza, potrebbe dirsi anche paura, sintomo dei limiti soprattutto della Juventus che si esprime su ritmi lentissimi e disarmanti, secondo le idee del suo allenatore che ha ormai messo da parte Vlahovic per utilizzare Nico Gonzales nella parte che fu, per lui, di Zirkzee. La testa alla trasferta di Napoli può avere contribuito al football da remoto dei bianconeri, questo spiega le scelte iniziali di Motta il quale nella ripresa ha tolto il migliore dei belgi, Mbangula e poi cambiare tutto il centrocampo.

Se c’è Lookman c’è l’Atalanta e c’é l’Europa. Amichevole di Champions League per Gasperini e la sua orchestra di nuovo intonata senza però trascurare il peso relativo dello Sturm Graz che ha fatto il possibile ma infine si è dovuta arrendere al potere tecnico e alla perfezione tattica, almeno ieri sera, dell’Atalanta. Cinque gol, distribuiti tra tutti gli uomini della prima linea, Retegui-Pasalic-De Katelaere-Lookman-Brescianini.

La vittoria spinge i campioni di Europa League tra le prime otto della classifica di champions e la prossima settimana la grande sfida del Camp Nou contro il Barcellona potrebbe ribadire la storia europea dei bergamaschi. L’orgoglio del Bologna, ormai out, contro il Borussia Dortmund, prima vittoria a chiudere il martedì.