Champions, le milanesi strappano due vittorie. Ribaltone del Psg, City a un passo dal baratro

Tre squadre italiane tra le prime otto d’Europa. Milan-Inter-Atalanta aumentano il patrimonio di champions che potrebbe consegnarci cinque formazioni nel prossimo torneo. Vittoria non facilissime quelle delle due milanesi nonostante la superiorità tecnica e il numero di occasioni create ma anche troppi affanni difensivi del Milan contro il modesto Girona, Maignan ha risolto situazioni complicate, lo stesso ha fatto Sommer nel ghiaccio di Praga. Il fattore L ha firmato la serata, gol di Leao-Lautaro là dove gli attaccanti veri si presentano e qualunque riferimento al malmostoso Motta è puramente voluto. A San Siro secondo tempo slacciato dei rossoneri, quasi timorosi di buttare via la vittoria, idem dei nerazzurri. Turno spettacolare a Parigi, alla presenza del vertice Uefa, Ceferin-Al Khelaifi ognuno scelga chi sia il presidente vero, il Manchester City è stato capace di andare sul 2 a 0 e di farsi ribaltare di quattro gol dal Paris St.Germain, gli inglesi sono a un passo dall’eliminazione clamorosa, distanti anche in Premier League e con la nuvola verissima di una penalizzazione pesante per il centinaio di violazioni finanziarie. Per Luis Enrique è una doppia vittoria sul collega Guardiola alle prese con il momento più critico della stagione, chiuderanno contro il Bruges ma gli eventuali 11 punti non garantirebbero il passaggio.

A Madrid goleada del Real sul Salisburgo, la squadra risponde seccamente alle critiche, i fischi del Bernabeu ad Ancelotti sono tornati zucchero e ovaciones, il profumo della champions risveglia sempre i campioni assoluti della coppa. Ha perso male il Bayern contro il Feyenoord e, nel calcolo delle probabilità, i tedeschi come gli spagnoli di Madrid potrebbero essere gli avversari della Juventus nei play off.