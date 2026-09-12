Como a parte, molto poco ma perché l’Inter lunedì?

Non ci resta che attendere lunedì, ore 18.30. Tornerà in campo il Como, contro il .Parma ma questo è un dettaglio di calendario per la squadra della Nato o dell’Onu, carrefour di più nazionalità ma con la stessa lingua del football, quella che Fabregas ha insegnato prendendo lezioni, come lui stesso ha detto a Sky sport England, «da Arséne Wenger, uno che, nell’Arsenal, sfruttava l’intelligenza dei calciatori che, a loro volta, usavano l’intelligenza in partita per capire come, quando e dove muoversi». Per il resto dobbiamo accontentarci di quello che passano le altre squadre italiane, partendo dall’incontro dell’Olimpico affollato di tifosi rossoneri, il doppio se non il triplo dei “dissociati” laziali. Dice, la Lazio di Gattuso deve stare attenta, in verità è il Milan di Amorim a chiarire l’arcano, perché quello visto a Torino non è una roba seria e il portoghese dovrà pure dare un segno delle proprie idee ad un gruppo alla ricerca dell’identità smarrita. Domani c’è Napoli-Bologna che scritta e letta così non provocherebbe curiosità ma contiene gas velenosi per Allegri e pure per De Laurentiis fischiato al Maradona in champions, inutile aggiungere che tre sconfitte consecutive non possono avere che una sola svolta. La Juventus va fuori casa contro il Sassuolo, nulla da segnalare se non gli assenti che non hanno sempre ragione, probabile coppia inedita franco tedesca in attacco.Lunedì posticipo delle altre impegnate in coppa, giusto per la Roma che ha giocato giovedì in Turchia mentre non si capisce il posticipo dell’Inter che ha perso, a Madrid, martedì.A pensar male...



