Dall'arresto (per errore) durante il festino hot a Spagna-Argentina: chi Slavko Vincic, l’arbitro della finale mondiale

Si è trovato, suo malgrado, nel posto sbagliato al momento sbagliato. L’arbitro sloveno Slavko Vincic, 46 anni, sei anni fa è stato arrestato (ma poi subito rilasciato perché estraneo ai fatti) a seguito dell’irruzione della polizia a un festino all’interno del casolare.

La disavventura di Vincic

Il direttore di gara di Spagna-Argentina, la gara più importante del pianeta a livello calcistico, si trovata ad una serata a base di droga e prostituzione. Un’irruzione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di una quarantina di persone tra donne e uomini oltre al sequestro di cocaina, pistole e circa 11mila dollari in contanti. Se in un primo momento c’era stato il sospetto che Vincic potesse far parte tra i clienti di chi gestiva il giro di prostituzione, le accuse sono cadute poco dopo e rilasciato.

La spiegazione sull’accaduto

“Ero in questo posto per caso. Ho una mia azienda e mi trovavo in Bosnia- Erzegovina per un incontro di lavoro”, ha spiegato l’arbitro all’epoca dei fatti. “Ho accettato un invito a pranzo che si è rivelato il mio più grande errore. Me ne pento”. Da qui in poi il ricordo dei fatti. “Ero seduto a un tavolo con i miei colleghi quando all'improvviso è arrivata la polizia e quello che è successo è successo. Io e i miei soci non abbiamo nulla a che fare con il gruppo arrestato e detenuto”, ricorda Repubblica.

La carriera del fischietto sloveno

Se agli attuali Mondiali ha già diretto Brasile-Marocco, Algeria-Giordania e Messico contro 'Ecuador, l’arbitro sloveno è uno dei più rispettati d'Europa negli ultimi dieci anni, dirige regolarmente le partite a eliminazione diretta di Champions League e i principali incontri internazionali. La sua designazione per la partita di calcio più importante dimostra la costanza dimostrata ai massimi livelli e la fiducia che la Fifa ripone nelle sue decisioni. Fino a questo momento ha anche diretto la finale di Europa League del 2022 e la finale di Champions League del 2024.

Secondo i numeri di Transfermarkt, ha diretto oltre 500 partite di calcio professionistico mostrando 2.093 cartellini gialli, con una media di 4,19 a partita. Ha estratto 113 cartellini rossi (0,23 a partita) e assegnato 117 rigori, con una media di 0,23 tiri dal dischetto a gara.