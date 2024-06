"L'emozione, Barella e Scamacca...". Come sarà l'Italia contro l'Albania

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo tanta attesa il countdown è terminato: l'Italia di Luciano Spalletti, detentrice del titolo, è pronta all'esordio a Euro 2024. Alla vigilia del debutto contro l'Albania, il ct della Nazionale ha parlato in conferenza stampa, al suo fianco il capitano Gigio Donnarumma.

Unità di squadra, orgoglio e voglia di far bene. Su questi valori punta Spalletti, per fare bene nell'avventura in Germania: "Noi siamo i protagonisti del sogno di ciascun italiano che da bambino usciva di casa con il pallone e rientrava la sera con la faccia stanca e la maglia sudata. Per loro noi siamo degli eroi e dei giganti, siamo quelli che non possono non mettere tutto dentro la partita. Dobbiamo andar lì e far vedere che siamo al livello che loro credono. I giganti e gli eroi non hanno timore di giocare una partita di calcio".

I dubbi di formazione non sono ancora sciolti a partire da Nicolò Barella, che ha saltato le partita contro Turchia e Bosnia, per un problema muscolare. Ecco come sta il centrocampista dell'Inter: "Ieri ha fatto tutto. Oggi fa allenamento e un po' di partitina. Vediamo cosa succede oggi e poi ascoltiamo le sue sensazioni perché ha già avuto un problemino uguale. Contano molto i medici perchè sono loro i professionisti, visto che i calciatori voglioso sempre giocare. A ieri sera, comunque, tutto lascia prevedere che sia a disposizione".

In attacco si punta tutto su Gianluca Scamacca, che ha tutte le potenzialità per esplodere a Euro 2024: "È cresciuto molto nell'ultimo periodo, gli abbiamo fatto i complimenti, lui è completo, ha veramente tutto, poi qualche volta deve confrontare la sua performance con quella degli altri. Dentro dieci movimenti di attacco alla porta, si va a ricevere cinque palloni, dietro a 20 ce ne saranno 10".

Nel reparto arretrato restano ancora diverse le opzioni su chi vestirà una maglia da titolare. Tutti però hanno qualità importanti per dare il proprio contributo alla maglia azzurra: "Mancini ha più esperienza, cosa che va dietro all'età che hai. Vuol dire che ha preso più decisioni degli altri. Ne ha di più, ma Bastoni ha la maturità giusta. Buongiorno e Calafiori hanno la stoffa di quelli che vogliono arrivare a livello top. Abbiamo a che fare con una squadra serissima".

In chiusura il ct precisa le sue parole che nei gironi scorsi hanno suscitato molti commenti sul fatto che avesse vietato ai calciatori l'uso della Play Station nel ritiro azzurro : "Non ho detto che non si può giocare alla Play Station, ho detto che non si deve restare svegli fino alle 4 del mattino".

Come potrebbe giocare l'Italia

Sarà una Nazionale "camaleontica" quella del debutto contro l'Albania. Spalletti dovrebbe affidarsi all'esordio alla difesa a 4, pronta a diventare a 3 in fase d'attacco Al centro della difesa probabile maglia da titolare per Calafiori al fianco di Bastoni. Barella ha lavorato in gruppo e potrebbe partire dall'inizio al fianco di Jorginho.

A guidare il reparto avanzato sarà Scamacca, con Chiesa, Frattesi, Pellegrini a supporto.

ITALIA (4-2-3-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Ct: Spalletti