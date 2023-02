"Esperienza speciale": ecco il dress code di Ronaldo d’Arabia

Sempre più dentro, ormai, all'ambiente saudita, per un giorno Cristiano Ronaldo ha smesso i panni da calciatore per indossare quelli arabi durante le celebrazioni dei 300 anni dalla nascita dell'Arabia Saudita: i video pubblicati dall'AlNasrr sono diventati virali e mostrano CR7 su un campo da calcio ma con una cornice totalmente diversa dal solito.

L'abbigliamento arabo di Ronaldo

Assieme ad alcuni dirigenti della società, al mister Rudi Garcia e al compagno di squadra Talisca, brasiliano che giocava nella squadra del suo Paese, il Bahia e successivamente nel Benfica, Ronaldo siede in panchina con una tunica bianca mentre di sfuggita il video lo riprende mentre sorseggia una bevanda dentro una piccola tazzina. Successivamente, il cinque volte pallone d'oro si schiera sul terreno di gioco assieme ad altre personalità con addosso un pezzo della bandiera verde dell'Arabia Saudita mentre impugna una spada. Sempre sorridente, subito dopo inizia una breve danza Ardah, tipico ballo saudita, con la spada che ha un ruolo puramente coreografico.

Happy Saudi #FoundingDay Everyone



That's how we celebrate this special day at @AlNassrFC

pic.twitter.com/3XmXPJtcar — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 22, 2023

" Felice giorno della fondazione all'Arabia Saudita. È stata un'esperienza speciale partecipare alla celebrazione ", ha scritto Ronaldo sul proprio account Instagram ricevendo già 8 milioni di visualizzazioni e più di 100mila commenti. La giornata celebrativa alla quale ha partecipato l'asso portoghese rimanda inevitabilmente alla memoria quanto accaduto un paio di mesi fa con la vittoria della Coppa del Mondo dell'Argentina di Leo Messi quando, durante le celebrazioni, gli era stato fatto indossare il Bisht, un mantello tradizionale del Golfo Persico che è il simbolo di prestigio. Come abbiamo visto sul Giornale.it, tra mille polemiche, quell'abito fu dato dall’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.

In poche settimane, Ronaldo è già diventato un esempio per i compagni di squadra anche dal punto di vista alimentare: il suo nutrizionista personale, José Blesa, una volta al mese vola in Arabia Saudita per controllare lo stato di forma del campione. Recentemente, ad una rivista spagnola ha dichiarato che i suoi compagni " e gli altri giocatori fanno quello che fa lui per migliorare le prestazioni. Da quando è arrivato Ronaldo, tutti si allenano più duramente e seguono una dieta più rigorosa. Non ho mai visto un club come questo, in cui i giocatori migliorano praticamente il 90% della loro composizione corporea ogni volta che li vedo. Hanno meno grasso, più muscoli e fanno tutti gli esercizi che fa Ronaldo", si legge su Tuttomercatoweb.

Con la nuova maglia, Ronaldo ha già segnato cinque gol di cui quattro tutti nella stessa gara di campionato contro l'Al Wheda riuscendo così a superare quota 500 reti in carriera soltanto nei campionati nazionali.