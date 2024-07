Euro 2024, Romania-Olanda

Ascolta ora 00:00 00:00

Romania e Olanda si sfidano all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, per un posto nei quarti di finale di Euro 2024. Entrambe la squadre hanno chiuso la fase a gironi con 4 punti: i rumeni hanno chiuso al primo posto il Gruppo E, grazie alla migliore differenza reti, mentre gli oranje si sono classificati al terzo posto del Gruppo D dietro Austria e Olanda. Chi vince affronterà una tra Austria e Turchia, in campo stasera alle 21, alla Red Bull Arena di Lipsia. Il match sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Per chi vuole vedere la partita in streaming, possibili le opzioni Sky Go e NOW. Telecronaca affidata a Dario Massara e Fernando Orsi.

Le formazioni ufficiali

ROMANIA (4-1-4-1) - Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Mogos; M. Marin; Man, Stanciu, R. Marin, Hagi; Dragus. Ct: Edward Iordanescu

Olanda (4-3-3) - Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Bergwijn; Simons, Depay, Gakpo. Ct: Ronald Koeman

Arbitro: Felix Zwayer (Germania)

Stadio: Allianz Arena (Monaco di Baviera)