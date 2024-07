Euro 2024, verso Olanda-Inghilerra: tutte le chiavi tattiche della partita

Ascolta ora 00:00 00:00

Questa sera alle ore 21, al Signal Iduna Park di Dortmund l'Inghilterra di Gary Southgate e l'Olanda di Ronald Koeman si giocheranno l'accesso alla finale di Euro 2024. La Spagna di Luis De La Fuente ha già fatto la sua parte conquistando l'atto finale che si giocherà domenica 14 luglio a Berlino battendo nettamente la Francia di Didier Deschamps e confermandosi la miglior squadra di questo torneo per gioco, qualità e vittorie (sei su sei tra girone a gare ad eliminazione diretta). Gli Orange arrivano a questa sfida carichi dopo la grande prestazione offerta contro la Turchia e la vittoria in rimonta, mentre la Nazionale dei Tre Leoni ha vinto una partita durissima, solo ai calci di rigori, contro l'arcigna e ben organizzata Svizzera di Murat Yakin. L'Inghilterra parte leggermente favorita ma solo sulla carta perché in questo Europeo, come spesso le capita in queste competizioni, non ha mai incantato. La nazionale di Southgate vuole tornare in finale tre anni dopo l'ultima volta, in cui perse ai calci di rigore, in casa a Wembley, contro l'Italia di Roberto Mancini. L'Olanda invece intende riprendersi la finale e vincere il titolo 36 anni dopo l'ultima volta: era il lontano 1988, infatti, quando gli olandesi vinsero gli Europei, proprio in Germania, battendo in finale per 2-0 l'Unione Sovietica.

Le scelte dei due allenatori

L'Inghilterra giocherà con un 3-4-3 con Walker-Stones-Guehi davanti al para rigori Pickford. A metà campo larghi giocheranno Saka e Shaw con Rice e il giovane Mainoo in mezzo. Foden e Bellingham saranno liberi di svariare sulla trequarti alle spalle del capitano Harry Kane che vuole raggiungere la finale per poi cercare di vincere il suo primo titolo in carriera a oltre trent'anni suonati. L'Olanda risponde con il consueto 4-2-3-1 con il blocco difensivo ormai collaudato: Dumfris, de Vrij, van Dijk e Akè davanti al portiere Verbruggen. Schouten e Reijnders agiranno davanti alla difesa con Simons e Gakpo certi del posto alle spalle di Memphis Depay. Unico ballotaggio sulla trequarti tra Bergwijn e Malen che potrebbero comunque alternarsi a gara in corso.

Le chiavi tattiche della partita

L'Olanda, da sempre per la propria filosofia, proverà a imporre il suo gioco con Dumfries che a destra tenterà di mettere in difficoltà Shaw, cercando di farlo spingere il meno possibile. Dall'altro lato invece sarà Saka a poter creare diversi grattacapi ad Akè, che nasce come centrale difensivo ma che in carriera, anche al Manchester City, ha imparato a giocare da laterale sinistro di contenimento. Le due fasce destre, dunque, almeno sulla carta saranno quelle che potrebbero far propendere in un senso o nell'altro l'andamento della gara.

A metà campo Schouten e Reijnders dovranno battagliare con Mainoo e Rice in un duello tutto tecnica e fisicità. Decisivo sarà il ruolo degli altri centrocampisti come Simons, Gakpo e Bergwijn o Malen che dovranno aiutare i compagni un po' come Foden e Bellingham che saranno chiamati ad un doppio ruolo di cucitura tra centrocampo e attacco per dare assistenza ad Harry Kane. Gakpo è forse uno dei giocatori più in forma di questo Europeo ed è anche capocannoniere al momento con Depay che dovrà cercare di essere più concreto rispetto a quanto fatto fino a questo momento, meno giocate ad effetto dunque e più concretezza per cercare di portare l'Olanda in finale. Stesso discorso per Kane che dovrà cercare di mettere al servizio della squadra le sue qualità e la sua vena realizzativa anche se non sarà facile contro due muri come van Dijk e soprattutto de Vrij che è il difensore più in forma dell'Olanda al momento.

Le risorse dalla panchina

Per l'Olanda ci sono tre giocatori che potrebbero spaccare la partita a gara in corso: si tratta di Frimpong autore di una grande stagione al Bayer Leverkusen ma anche la punta centrale Veghorst e Joshua Zirkzee. Non solo perché ci sono calciatori come Gravenberch e Wijnaldum a metà campo e Blind e de Ligt che in difesa possono essere validi rimpiazzi cos come Geertruida. L'Inghilterra invece potrebbe aver bisogno delle giocate di Palmer e Toney a partita in corso ma anche di Alexander-Arnlod e Gallagher a metà campo. Attenzione anche a Gordon che potrebbe essere un'altra variabile impazzita.

Le probabili formazioni

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Guéhi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Foden, Kane, Bellingham. Ct: Southgate.

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Bergwijn/Malen, Simons, Gakpo; Depay. Ct: Koeman

ARBITRO: Felix Zwayer (Germania)



Dove vederla

Diretta su Rai e Sky alle ore 21