Fiorentina e Juventus fanno un punto a testa: finisce 2-2 al Franchi

Termina con un pareggio per 2-2 la sfida tra Fiorentina e Juventus, che chiude l’undicesimo turno di Serie A. Ci hanno provato entrambe a conquistare la vittoria, ma alla fine ne esce fuori un pari che cambia poco nella classifica delle due squadre.Nel primo tempo sono i viola a passare in vantaggio al 4’ con un colpo di testa di Pellegrino. I bianconeri reagiscono e trovano il pareggio al 32’ grazie al tedesco Woltemade. Nella ripresa è Njie a segnare al 54’ la rete che porta la Fiorentina di nuovo in vantaggio. La gioia dei viola dura poco, al 67’ Bremer agguanta di nuovo il pari, sfruttando un’uscita incerta di De Gea. Nel finale è Vicario a dire di no prima a Brescianini poi a Mastantuono. Viola e bianconeri fanno un punto a testa e si trovano ancora in mezzo al guado. Ora arriva la sosta e la svolta della stagione sarà rinviata alle prossime giornate per entrambe le squadre.

La partita

Pronti via e la Fiorentina passa in vantaggio. Al 4’ sugli sviluppi di un corner battuto da Pedro Gonçalves, Pellegrino stacca più in alto di tutti e mette in rete di testa. La reazione bianconera è immediata. All’11’ il colpo di testa di McKennie sfiora il palo. Ora si gioca nella metà campo viola con la squadra di Vanoli, che fa una fatica tremenda a ripartire. Al 32’ Kolo Muani si libera di Viery e mette in mezzo per Woltemade, il tedesco calcia di prima intenzione e batte De Gea. Pochi minuti dopo si ripete la stessa azione. Stavolta però De Gea salva la porta con una parata di piede. Nel finale si rivede la Fiorentina prima con Pedro Gonçalves, che non trova il tiro da buona posizione poi è Pellegrino a mandare alto di testa.

Si riparte con gli stessi undici per entrambe le squadre. Al 54’ la Fiorentina trova il gol. Dalla destra Jimenez mette in mezzo un pallone velenoso, che Vicario rinvia male e la difesa non riesce a rinviare. La sfera finisce sui piedi di Njie, per il quale è un gioco da ragazzi mettere in rete. Spalletti prova a scuotere i suoi con tre cambi. Entrano Zhegrova, Alajbegovic e Celik per Woltemade, Boga e Cabal. I bianconeri hanno subito un’occasione per il pari ma Douglas Luiz mette alto di testa da buona posizione. Al 67’ arriva il pareggio della Juve. Sugli sviluppi di un corner, Bremer sfrutta un’incertezza in uscita di De Gea e segna il 2-2. All’82’ segna ancora la Fiorentina con un colpo di testa di Dragusin, che però spinge prima Bremer. La rete viene annullata. In pieno recupero il grande protagonista è Vicario. Il portiere bianconero compie due grandi interventi su Brescianini e Mastantuono, salvando il risultato.

Il tabellino

FIORENTINA (4-2-3-1) - De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai (65’ Fagioli); Mastantuono, Pedro Gonçalves (66’ Brescianini), Njie (87’ Gnonto); Pellegrino (86’ Beto). Allenatore: Paolo Vanoli

JUVENTUS (4-3-3) - Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí (89’ Gatti), Cabal (57’ Celik); McKennie (79’ Ekhator), Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, Woltemade (57’ Zhegrova), Boga (57’ Alajbegovic). Allenatore: Luciano Spalletti

Marcatori: Pellegrino (F) 4’, Woltemade (J) 32’, Njie (F) 54’, Bremer (J) 67’

Ammoniti: Cabal (J), Bremer (J), Oulai (F), Kolo Muani (J)

Arbitro: Andrea Colombo (Como)