Nuovo possibile esodo di iscritti di Futuro Nazionale, pronti a lasciare il partito del generale Roberto Vannacci verso Italia Domani di Marco Rizzo.

Secondo Il Giornale del Friuli circa 2100 tesserati vivrebbero una situazione di disagio e malcontento a causa dei nuovi assetti organizzativi regionali. Non si tratta di un tema nuovo, anzi la nomina dei dirigenti locali ha generato malumori e divisioni anche in altre Regioni dove numerosi militanti hanno abbandonato Futuro Nazionale in quanto delusi dalla scelta dei responsabili locali del partito. In Sardegna, già lo scorso settembre, furono 500 gli iscritti di Sassari che lasciarono il generale, poi fu la volta della Campania con ben mille addii e, infine, nelle Marche, a metà ottobre, i fuoriusciti furono 600.

Il caso più eclatante fu quello di Paolo Talla Diop, militante marchigiano di colore esperto di immigrazione, che al Giornale disse: “Nelle Marche ci aspettavamo un partito nuovo e invece ci siamo ritrovati il peggio della politica che già c’era con un coordinatore regionale nominato dall’alto su cui aleggia il sospetto che abbia taroccato le tessere”. Altre fughe si sono registrate anche in Calabria e in Sicilia.

Ora, in Friuli Venezia Giulia la nomina del deputato Giannangelo Bof avrebbe provocato non poche perplessità in alcuni settori della struttura regionale. Già alcuni mesi fa sono stati chiusi due comitati che vantavano 120 tesserati, mentre ora altri 8 comitati starebbero per interrompere la propria esperienza all’interno di Futuro Nazionale. In totale si tratterebbe di circa 2100 tesserati, la maggior parte dei quali sarebbe interessata al nuovo progetto politico di Marco Rizzo. In particolare, Antonio Falzarano, uno dei più attivi vannacciani del Friuli, sarebbe in procinto di fare il grande passo, anche se al momento non vi è alcuna conferma ufficiale.